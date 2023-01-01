В Днепре возле «Варуса» на Победе оставили гору елок (ФОТО)

В Днепре кто-то бросил елки.

На Победе оставили верх непроданных елок. Об этом сообщает Dnepr.info.

Возле «Варуса» на проспекте Героев бросили елки. Деревья лежат на земле. Оставили около 30 деревьев.

Скорее всего, кто решил не убирать за собой непроданный товар.

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