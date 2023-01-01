В Днепре возле «Варуса» на Победе оставили гору елок (ФОТО)

На Победе оставили верх непроданных елок. Об этом сообщает Dnepr.info.
Возле «Варуса» на проспекте Героев бросили елки. Деревья лежат на земле. Оставили около 30 деревьев.
Скорее всего, кто решил не убирать за собой непроданный товар.
Читайте также:
Автор:
Прошлый год был тревожным.
В Днепре была невероятный закат.
Мэр Днепра поздравил Степана Бандеру с Днем рождения.
У Дніпрі надзвичайники двічі приїжджали до літньої жінки, яка не…
Прошлый год был тревожным.
В очередном интервью Кирилл Буданов снова сделал несколько прогнозов для Украины на 2023 год.
В Днепре была невероятный закат.
Мэр Днепра поздравил Степана Бандеру с Днем рождения.
У Дніпрі надзвичайники двічі приїжджали до літньої жінки, яка не могла встати після падіння.
В Днепре пожарные спасли двух котиков.
В Днепре спасли раненого бойца из Винничины.
В новом году уже родилось четверо детей.
В озере на Победе обнаружили труп мужчины.
В Днепре вместо салютов в полночь раздавался гимн Украины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!