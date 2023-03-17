В Днепре вооруженный мужчина напал на сотрудников магазина

63-летний днепрянин напал на магазин электронных товаров, который находится на улице 20-летие Победы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Около 18 вечера мужчина зашел в магазин и несколько раз выстрелил в потолок из пистолета. После этого он сказал одному из сотрудников лечь на пол, а другому — достать деньги из кассы. Злоумышленник сложил 36 тысяч гривен в свой рюкзак и направился к выходу. Однако уйти с места преступления не смог – его задержали работники Государственной службы охраны.

Известно, что сегодня мужчине сообщили о подозрении. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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