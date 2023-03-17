На Донецькому напрямку загинув Захисник із Дніпропетровської області

12 березня загинув Герой із Дніпропетровської області Валентин Гноєвий. Сталося це поблизу села Терни Покровського району у Донецькій області. Йому було 30 років.

Про це пишуть у публікації Перещепинської міської територіальної громади.

«Новомосковська громада глибоко сумує із приводу загибелі Героя, схиляємо голови у скорботі та співчувають у горі рідним та близьким покійного. Вічна йому пам’ять і Царство Небесне», – йдеться у повідомленні.

Прощання з військовослужбовцем відбудеться 17.03.2023 р. у м. Дніпро.

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