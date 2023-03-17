Юная пианистка с Днепропетровщины заняла первое место на международном конкурсе

Поздравляем и желаем новых побед!

Ученица музыкальной школы №4 Кривого Рога Дарья Миняйло заняла первое место на международном конкурсе «US Virtual Piano Competition». Об этом сообщается на официальной Facebook-странице школы.

В сообщении говорится, что Дарья набрала максимальное количество баллов и отмечена за лучшую характерную пьесу в Американском конкурсе пианистов «US Virtual Piano Competition». К выступлению ее подготовила преподаватель Ольга Чоботаренко.

Ранее мы писали, что украинка впервые победила в конкурсе национальных костюмов на «Мисс Вселенная».

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