У Дніпрі озброєний чоловік напав на співробітників магазину

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.
Близько 18-ї вечора чоловік зайшов у магазин і кілька разів вистрілив у стелю з пістолета. Після цього він сказав одному із співробітників лягти на підлогу, а іншому – дістати гроші з каси. Зловмисник склав 36 тисяч гривень у свій рюкзак та попрямував до виходу. Проте втекти з місця злочину не зміг – його затримали працівники Державної служби охорони.
Відомо, що сьогодні чоловікові повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Читайте також:
Автор:
У Кривому Розі на вулиці Віталія Матусевича при пожежі у…
Сьогодні, 17 березня, у Дніпрі електротранспорт працюватиме у штатному режимі…
43-річний чоловік тимчасово мешкав у своєї сестри. Жінка перебувала за…
Найпопулярніша страва в Україні – це борщ, який ЮНЕСКО вніс…