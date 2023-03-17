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У Дніпрі озброєний чоловік напав на співробітників магазину

Сьогодні 09:00
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63-річний дніпрянин напав на магазин електронних товарів, що знаходиться на вулиці 20-річчя Перемоги.

Новости Днепра про У Дніпрі озброєний чоловік напав на співробітників магазину

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Близько 18-ї вечора чоловік зайшов у магазин і кілька разів вистрілив у стелю з пістолета. Після цього він сказав одному із співробітників лягти на підлогу, а іншому – дістати гроші з каси. Зловмисник склав 36 тисяч гривень у свій рюкзак та попрямував до виходу. Проте втекти з місця злочину не зміг – його затримали працівники Державної служби охорони.

Відомо, що сьогодні чоловікові повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Новости Днепра про У Дніпрі озброєний чоловік напав на співробітників магазинуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі озброєний чоловік напав на співробітників магазинуРусский

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