В Днепре военный в коме и его жена сгорели заживо: из всей семьи уцелели только собаки

Рудик и Биляш чудом уцелели после гибели семьи военного. Трагедия произошла в марте в Днепре. Пожар в доме унес жизни военного-добровольца, который после ранения находился в коме. Дома за ним ухаживала жена.

Дом сгорел, владельцев больше нет. Им мы не поможем ничем. Чудом остались живы двое собачек, чьи будочки стояли невредимыми возле сгоревшего дома. Песики никак не желали покидать руины бывшего дома, с трудом вывезли их, — сообщают волонтеры приюта «Верность».

По словам волонтеров, собачки ухожены, упитаны. Рудыку уже 15 лет, а Биляшу два. У каждого была своя персональная будочка. Видно, что животных любили и заботились о них.

Может, сейчас где-то с неба они поглядывают и радуются, что мы приютили собачек и заботимся о них. Ужасные события, к сожалению, подорвали здоровье собачек. Они в стрессе, ужасаются, не едят, слабеют. Возможно, нарушились какие-то жизненно важные процессы в организме. Да оставлять это нельзя. Хотим пару дней дать им прийти в себя и повезти на обследование в клинику. Просим проявить вашу человечность и перечислить немного на обследование собачек, которое начнем в скором времени! Хотим, чтобы они больше не страдали, — сообщают волонтеры.

Перечислить средства для Рудика и Биляша можно по следующим реквизитам и на Банке от Монобанка.