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  • В Днепре военный в коме и его жена сгорели заживо: из всей семьи уцелели только собаки

В Днепре военный в коме и его жена сгорели заживо: из всей семьи уцелели только собаки

Сегодня 20:53
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Собаки, потерявшие хозяев в жутком пожаре, нуждаются в помощи.

Новости Днепра про В Днепре военный в коме и его жена сгорели заживо: из всей семьи уцелели только собаки

Рудик и Биляш чудом уцелели после гибели семьи военного. Трагедия произошла в марте в Днепре. Пожар в доме унес жизни военного-добровольца, который после ранения находился в коме. Дома за ним ухаживала жена.

Дом сгорел, владельцев больше нет. Им мы не поможем ничем. Чудом остались живы двое собачек, чьи будочки стояли невредимыми возле сгоревшего дома. Песики никак не желали покидать руины бывшего дома, с трудом вывезли их, — сообщают волонтеры приюта «Верность».

По словам волонтеров, собачки ухожены, упитаны. Рудыку уже 15 лет, а Биляшу два. У каждого была своя персональная будочка. Видно, что животных любили и заботились о них.

Может, сейчас где-то с неба они поглядывают и радуются, что мы приютили собачек и заботимся о них. Ужасные события, к сожалению, подорвали здоровье собачек. Они в стрессе, ужасаются, не едят, слабеют. Возможно, нарушились какие-то жизненно важные процессы в организме. Да оставлять это нельзя. Хотим пару дней дать им прийти в себя и повезти на обследование в клинику. Просим проявить вашу человечность и перечислить немного на обследование собачек, которое начнем в скором времени! Хотим, чтобы они больше не страдали, — сообщают волонтеры.

Перечислить средства для Рудика и Биляша можно по следующим реквизитам и на Банке от Монобанка.

Реквізити ДМГОЗТ «Вірність»
ДОПОМОГТИ МОЖНА: 
ПриватБанк  
5168745031948828 
Монобанк
4441114402003428   
ШЕВЧЕНКО О. О. з відміткою Благодійна допомога для Рудіка та Біляша»
PayPal [email protected]   
Рахунок ДМГОЗТ ВІРНІСТЬ код ЄДРПОУ 36365434
UA52 305299 00000 26000060369643 АТ КБ ПриватБанк
Призначення: Благодійна допомога для Рудіка та Біляша
Банка від  Моно https://send.monobank.ua/jar/86ARLtXzWM
 

Новости Днепра про В Днепре военный в коме и его жена сгорели заживо: из всей семьи уцелели только собаки

Новости Днепра про В Днепре военный в коме и его жена сгорели заживо: из всей семьи уцелели только собаки

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Новости Днепра про В Днепре военный в коме и его жена сгорели заживо: из всей семьи уцелели только собакиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре военный в коме и его жена сгорели заживо: из всей семьи уцелели только собакиРусский

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