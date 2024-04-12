У Дніпрі військовий в комі та його дружина-опікунка згоріли живцем: зі всієї родини вціліли тільки собаки

Може, зараз десь з неба вони поглядають та радіють, що ми прихистили собачок та турбуємось про них. Жахливі події, на жаль, підірвали здоров’я песиків. Вони в стресі, жахаються, не їдять, слабшають. Можливо, порушилися якісь життєво важливі процеси в організмі. Так залишати це не можна. Хочемо пару днів дати їм прийти до тями та повезти на обстеження до клініки. Просимо проявити вашу людяність та перерахувати трошки на обстеження песиків, яке почнемо незабаром! Хочемо, аби вони більше не страждали, – кажуть волонтери.