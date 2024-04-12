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  • У Дніпрі військовий в комі та його дружина-опікунка згоріли живцем: зі всієї родини вціліли тільки собаки

У Дніпрі військовий в комі та його дружина-опікунка згоріли живцем: зі всієї родини вціліли тільки собаки

Сьогодні 20:53
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Собаки, які втратили господарів у моторошній пожежі, потребують допомоги.

Новости Днепра про У Дніпрі військовий в комі та його дружина-опікунка згоріли живцем: зі всієї родини вціліли тільки собаки

Рудік та Біляш диво вціліли після загибелі родини військового. Трагедія трапилася у березні в Дніпрі. Пожежа в будинку забрала життя військового-добровольця, що після поранення перебував у комі. Вдома за ним доглядала дружина.

Дім згорів, власників більше немає. Їм ми не допоможемо нічим. Дивом залишилися живими двоє собачат, чиї будочки стояли непошкодженим біля згорілого будинку. Песики ніяк не бажали полишати руїни колишнього дому, насилу вивезли їх, – повідомляють волонтери притулку “Вірність”.
 
За словами волонтерів, собачки доглянуті, вгодовані. Рудику вже 15 років, а Біляшу два. У кожного була своя персональна будочка. Видно, що тваринок любили та дбали про них.
 
Може, зараз десь з неба вони поглядають та радіють, що ми прихистили собачок та турбуємось про них. Жахливі події, на жаль, підірвали здоров’я песиків. Вони в стресі, жахаються, не їдять, слабшають. Можливо, порушилися якісь життєво важливі процеси в організмі. Так залишати це не можна. Хочемо пару днів дати їм прийти до тями та повезти на обстеження до клініки. Просимо проявити вашу людяність та перерахувати трошки на обстеження песиків, яке почнемо незабаром! Хочемо, аби вони більше не страждали, – кажуть волонтери.
 
Перерахувати кошти для Рудика та Біляша можна по вказаних нижче реквізитах та на Банку від Монобанку.
 
Реквізити ДМГОЗТ «Вірність»
ДОПОМОГТИ МОЖНА: 
ПриватБанк  
5168745031948828 
Монобанк
4441114402003428   
ШЕВЧЕНКО О. О. з відміткою Благодійна допомога для Рудіка та Біляша»
PayPal [email protected]   
Рахунок ДМГОЗТ ВІРНІСТЬ код ЄДРПОУ 36365434
UA52 305299 00000 26000060369643 АТ КБ ПриватБанк
Призначення: Благодійна допомога для Рудіка та Біляша
Банка від  Моно https://send.monobank.ua/jar/86ARLtXzWM

Новости Днепра про У Дніпрі військовий в комі та його дружина-опікунка згоріли живцем: зі всієї родини вціліли тільки собаки

Новости Днепра про У Дніпрі військовий в комі та його дружина-опікунка згоріли живцем: зі всієї родини вціліли тільки собаки

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі військовий в комі та його дружина-опікунка згоріли живцем: зі всієї родини вціліли тільки собакиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі військовий в комі та його дружина-опікунка згоріли живцем: зі всієї родини вціліли тільки собакиРусский

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