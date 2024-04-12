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Мешканці Дніпра можуть отримати протез безоплатно: хто саме, як подати документи

Сьогодні 13:44
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На безоплатний протез мають право абсолютно всі українці, не лише військові чи ті, хто отримав травму внаслідок бойових дій!

Новости Днепра про Мешканці Дніпра можуть отримати протез безоплатно: хто саме, як подати документи

Як отримати протез, подати документи, звернутись до протезного підприємства – розповіли у Міністерстві соціальної політики України.

Зазначається, що протезування в Україні — безоплатне. Держава гарантує встановлення якісних протезів, а також покриває їх обслуговування та, за потреби, ремонт. Щоб отримати протез, необхідно подати документи. Це можна зробити онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю, у центрі надання адміністративних послуг, або в управлінні соціального захисту населення. Після отримання направлення можна самостійно обрати протезне підприємство, яке виготовлятиме протез. Перелік протезних підприємств – шукайте за посиланням.

Отже, хто має право на безоплатний протез?

На безоплатний протез мають право абсолютно усі українці, не лише військові чи ті, хто отримав травму внаслідок бойових дій. Зокрема:

  • військовослужбовці та службовці правоохоронних органів, ветерани;
  • постраждалі від війни цивільні громадяни;
  • особи з інвалідністю, які отримали інвалідність не через бойові дії;
  • діти з інвалідністю, діти з порушеннями опорно-рухового апарату.

Як подати документи?

Подати документи для безоплатного отримання протезів за державною програмою можна у кілька способів:

  • якщо ви ще у лікарні – зверніться до соціального працівника, який є у медзакладі. Якщо соціального працівника немає – зверніться до лікаря з проханням запросити працівника з територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, який допоможе подати документи.
  • або зверніться до найближчого ЦНАПу чи в місцевий орган соціального захисту населення або ж до територіального управління Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.
  • або подати документи можна онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю.

Які документи необхідні для безоплатного протезування?

  • Паспорт громадянина України.
  • Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).
  • Довідка про обставини травми від командира військової частини (для військових).
  • Висновок про необхідність забезпечення осіб з обмеженнями функціонування допоміжними засобами реабілітації.
  • Посвідчення УБД (для військових за наявності).

Як отримати направлення на протезування?

Направлення на забезпечення протезом прийде в електронному кабінеті особи з інвалідністю, навіть якщо ви подавали документи не через цей кабінет, а, наприклад, у ЦНАПі.

Тому радимо у будь-якому випадку зареєструватися в електронному кабінеті. Направлення дає можливість обрати будь-яке протезне підприємство, – зазначили у міністерстві.

Як звернутись до протезного підприємства?

Звернутися до протезного підприємства можна у будь-який спосіб: онлайн, телефоном, у лікарні через соцпрацівника чи керівника реабілітаційного відділення. Після чого подати офіційну заявку (в паперовій чи електронній формі) до протезного підприємства. Фото або сканкопію заявки потрібно завантажити в електронний кабінет, якщо подаєте заявку через електронний кабінет.

Платити за протез не потрібно. Кожна людина, яка потребує встановлення протеза в Україні, може розраховувати на підтримку держави. Також держава покриває вартість якісного обслуговування та ремонту протезних виробів. Важливо, що для військових сума компенсації втричі вища у порівнянні з цивільними. Станом на сьогодні максимальна компенсація вартості протеза – 2 млн грн. Для кожного типу протеза держава визначає граничну вартість, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у середньому протез будуть виготовляти впродовж 45 робочих днів. При простих випадках – достатньо 3 тижнів. Максимальний час очікування з моменту подання документів до забезпечення протезом – 3 місяці.

Чи потрібно мати встановлену інвалідність, щоб отримати протез?

Якщо людина постраждала внаслідок війни, для забезпечення протеза не потрібно чекати встановлення інвалідності. В інших випадках для отримання безоплатного протеза встановлення інвалідності потрібне.

Нагадаємо, раніше ми писали, що паліативні пацієнти з Дніпра можуть отримувати препарати Морфіну безоплатно.

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра можуть отримати протез безоплатно: хто саме, як подати документиУкраїнська

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