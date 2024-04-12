Мешканці Дніпра можуть отримати протез безоплатно: хто саме, як подати документи

Як отримати протез, подати документи, звернутись до протезного підприємства – розповіли у Міністерстві соціальної політики України.
Зазначається, що протезування в Україні — безоплатне. Держава гарантує встановлення якісних протезів, а також покриває їх обслуговування та, за потреби, ремонт. Щоб отримати протез, необхідно подати документи. Це можна зробити онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю, у центрі надання адміністративних послуг, або в управлінні соціального захисту населення. Після отримання направлення можна самостійно обрати протезне підприємство, яке виготовлятиме протез. Перелік протезних підприємств – шукайте за посиланням.
На безоплатний протез мають право абсолютно усі українці, не лише військові чи ті, хто отримав травму внаслідок бойових дій. Зокрема:
Подати документи для безоплатного отримання протезів за державною програмою можна у кілька способів:
Направлення на забезпечення протезом прийде в електронному кабінеті особи з інвалідністю, навіть якщо ви подавали документи не через цей кабінет, а, наприклад, у ЦНАПі.
Тому радимо у будь-якому випадку зареєструватися в електронному кабінеті. Направлення дає можливість обрати будь-яке протезне підприємство, – зазначили у міністерстві.
Звернутися до протезного підприємства можна у будь-який спосіб: онлайн, телефоном, у лікарні через соцпрацівника чи керівника реабілітаційного відділення. Після чого подати офіційну заявку (в паперовій чи електронній формі) до протезного підприємства. Фото або сканкопію заявки потрібно завантажити в електронний кабінет, якщо подаєте заявку через електронний кабінет.
Платити за протез не потрібно. Кожна людина, яка потребує встановлення протеза в Україні, може розраховувати на підтримку держави. Також держава покриває вартість якісного обслуговування та ремонту протезних виробів. Важливо, що для військових сума компенсації втричі вища у порівнянні з цивільними. Станом на сьогодні максимальна компенсація вартості протеза – 2 млн грн. Для кожного типу протеза держава визначає граничну вартість, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у середньому протез будуть виготовляти впродовж 45 робочих днів. При простих випадках – достатньо 3 тижнів. Максимальний час очікування з моменту подання документів до забезпечення протезом – 3 місяці.
Якщо людина постраждала внаслідок війни, для забезпечення протеза не потрібно чекати встановлення інвалідності. В інших випадках для отримання безоплатного протеза встановлення інвалідності потрібне.
Нагадаємо, раніше ми писали, що паліативні пацієнти з Дніпра можуть отримувати препарати Морфіну безоплатно.
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