Мешканці Дніпра можуть отримати протез безоплатно: хто саме, як подати документи

На безоплатний протез мають право абсолютно всі українці, не лише військові чи ті, хто отримав травму внаслідок бойових дій!

Як отримати протез, подати документи, звернутись до протезного підприємства – розповіли у Міністерстві соціальної політики України.



Зазначається, що протезування в Україні — безоплатне. Держава гарантує встановлення якісних протезів, а також покриває їх обслуговування та, за потреби, ремонт. Щоб отримати протез, необхідно подати документи. Це можна зробити онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю, у центрі надання адміністративних послуг, або в управлінні соціального захисту населення. Після отримання направлення можна самостійно обрати протезне підприємство, яке виготовлятиме протез. Перелік протезних підприємств – шукайте за посиланням.

Отже, хто має право на безоплатний протез?

На безоплатний протез мають право абсолютно усі українці, не лише військові чи ті, хто отримав травму внаслідок бойових дій. Зокрема:

військовослужбовці та службовці правоохоронних органів, ветерани;

постраждалі від війни цивільні громадяни;

особи з інвалідністю, які отримали інвалідність не через бойові дії;

діти з інвалідністю, діти з порушеннями опорно-рухового апарату.

Як подати документи?

Подати документи для безоплатного отримання протезів за державною програмою можна у кілька способів:

якщо ви ще у лікарні – зверніться до соціального працівника, який є у медзакладі. Якщо соціального працівника немає – зверніться до лікаря з проханням запросити працівника з територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, який допоможе подати документи.

або зверніться до найближчого ЦНАПу чи в місцевий орган соціального захисту населення або ж до територіального управління Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.

або подати документи можна онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю.

Які документи необхідні для безоплатного протезування?

Паспорт громадянина України.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

Довідка про обставини травми від командира військової частини (для військових).

Висновок про необхідність забезпечення осіб з обмеженнями функціонування допоміжними засобами реабілітації.

Посвідчення УБД (для військових за наявності).

Як отримати направлення на протезування?

Направлення на забезпечення протезом прийде в електронному кабінеті особи з інвалідністю, навіть якщо ви подавали документи не через цей кабінет, а, наприклад, у ЦНАПі.

Тому радимо у будь-якому випадку зареєструватися в електронному кабінеті. Направлення дає можливість обрати будь-яке протезне підприємство, – зазначили у міністерстві.

Як звернутись до протезного підприємства?

Звернутися до протезного підприємства можна у будь-який спосіб: онлайн, телефоном, у лікарні через соцпрацівника чи керівника реабілітаційного відділення. Після чого подати офіційну заявку (в паперовій чи електронній формі) до протезного підприємства. Фото або сканкопію заявки потрібно завантажити в електронний кабінет, якщо подаєте заявку через електронний кабінет.

Платити за протез не потрібно. Кожна людина, яка потребує встановлення протеза в Україні, може розраховувати на підтримку держави. Також держава покриває вартість якісного обслуговування та ремонту протезних виробів. Важливо, що для військових сума компенсації втричі вища у порівнянні з цивільними. Станом на сьогодні максимальна компенсація вартості протеза – 2 млн грн. Для кожного типу протеза держава визначає граничну вартість, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у середньому протез будуть виготовляти впродовж 45 робочих днів. При простих випадках – достатньо 3 тижнів. Максимальний час очікування з моменту подання документів до забезпечення протезом – 3 місяці.

Чи потрібно мати встановлену інвалідність, щоб отримати протез?

Якщо людина постраждала внаслідок війни, для забезпечення протеза не потрібно чекати встановлення інвалідності. В інших випадках для отримання безоплатного протеза встановлення інвалідності потрібне.

Нагадаємо, раніше ми писали, що паліативні пацієнти з Дніпра можуть отримувати препарати Морфіну безоплатно.

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