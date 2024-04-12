Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Жители Днепра могут получить протез бесплатно: кто именно, как подать документы

Жители Днепра могут получить протез бесплатно: кто именно, как подать документы

Сегодня 13:44
просмотров

На бесплатный протез имеют право абсолютно все украинцы, не только военные или те, кто получил травму в результате боевых действий!

Новости Днепра про Жители Днепра могут получить протез бесплатно: кто именно, как подать документы

Как получить протез, подать документы, обратиться к протезному предприятию — рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

Отмечается, что протезирование в Украине — бесплатное. Государство гарантирует установление качественных протезов, а также покрывает их обслуживание и, при необходимости, ремонт. Чтобы получить протез, необходимо подать документы. Это можно сделать онлайн через электронный кабинет лица с инвалидностью, в центре предоставления административных услуг, или в управлении социальной защиты населения. После получения направления можно самостоятельно выбрать протезное предприятие, которое будет изготавливать протез. Перечень протезных предприятий — ищите по ссылке.

Итак, кто имеет право на бесплатный протез?

На бесплатный протез имеют право абсолютно все украинцы, не только военные или те, кто получил травму в результате боевых действий. В частности:

  • военнослужащие и служащие правоохранительных органов, ветераны;
  • пострадавшие от войны гражданские;
  • лица с инвалидностью, которые получили инвалидность не из-за боевых действий;
  • дети с инвалидностью, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Как подать документы?

Подать документы для бесплатного получения протезов по государственной программе можно несколькими способами:

  • если вы еще в больнице — обратитесь к социальному работнику, который есть в медучреждении. Если социального работника нет — обратитесь к врачу с просьбой пригласить работника из территориального отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, который поможет подать документы.
  • или обратитесь в ближайший ЦНАП или в местный орган социальной защиты населения или в территориальное управление Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью.
  • или подать документы можно онлайн через электронный кабинет лица с инвалидностью.

Какие документы необходимы для бесплатного протезирования?

  • Паспорт гражданина Украины.
  • Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код).
  • Справка об обстоятельствах травмы от командира воинской части (для военных).
  • Заключение о необходимости обеспечения лиц с ограничениями функционирования вспомогательными средствами реабилитации.
  • Удостоверение УБД (для военных при наличии).

Как получить направление на протезирование?

Направление на обеспечение протезом придет в электронном кабинете лица с инвалидностью, даже если вы подавали документы не через этот кабинет, а, например, в ЦНАПе.

Поэтому советуем в любом случае зарегистрироваться в электронном кабинете. Направление дает возможность выбрать любое протезное предприятие, — отметили в министерстве.

Как обратиться к протезному предприятию?

Обратиться в протезное предприятие можно любым способом: онлайн, по телефону, в больнице через соцработника или руководителя реабилитационного отделения. После чего подать официальную заявку (в бумажной или электронной форме) в протезное предприятие. Фото или сканкопию заявки нужно загрузить в электронный кабинет, если подаете заявку через электронный кабинет.

Платить за протез не нужно. Каждый человек, который нуждается в установлении протеза в Украине, может рассчитывать на поддержку государства. Также государство покрывает стоимость качественного обслуживания и ремонта протезных изделий. Важно, что для военных сумма компенсации втрое выше по сравнению с гражданскими. На сегодня максимальная компенсация стоимости протеза — 2 млн грн. Для каждого типа протеза государство определяет предельную стоимость, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем протез будут изготавливать в течение 45 рабочих дней. При простых случаях — достаточно 3 недель. Максимальное время ожидания с момента подачи документов до обеспечения протезом — 3 месяца.

Нужно ли иметь установленную инвалидность, чтобы получить протез?

Если человек пострадал в результате войны, для обеспечения протеза не нужно ждать установления инвалидности. В других случаях для получения бесплатного протеза установление инвалидности необходимо.

Напомним, ранее мы писали, что паллиативные пациенты из Днепра могут получать препараты Морфина бесплатно.

Читайте также:

Новости Днепра про Жители Днепра могут получить протез бесплатно: кто именно, как подать документыУкраїнська Новости Днепра про Жители Днепра могут получить протез бесплатно: кто именно, как подать документыРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепропетровской области чиновника подозревают в присвоении 1 млн: на чем наживался
    Новости Днепра
    Сегодня 15:19
    В Днепропетровской области чиновника подозревают в присвоении 1 млн: на чем наживался

    В Днепропетровской области разоблачили чиновника, присвоившего 1 млн гривен бюджетных…

    Какой украинский город первым соединят евроколеей с Европой
    Новости Украины
    Сегодня 13:12
    Какой украинский город первым соединят евроколеей с Европой

    Строительство такой колеи даст возможность запустить прямое железнодорожное сообщение между…

    В Кривом Роге на территории ГОКа внезапно поднялся большой вихрь (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:31
    В Кривом Роге на территории ГОКа внезапно поднялся большой вихрь (ВИДЕО)

    В Кривом Роге видели "торнадо".

    Законопроект о мобилизации: подлежат ли призыву на военную службу студенты, аспиранты и работники образования
    Новости Днепра
    Сегодня 10:39
    Законопроект о мобилизации: подлежат ли призыву на военную службу студенты, аспиранты и работники образования

    11 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект о мобилизации.

    Последние новости

    В Днепре военный в коме и его жена сгорели заживо: из всей семьи уцелели только собаки
    В Днепре военный в коме и его жена сгорели заживо: из всей семьи уцелели только собаки

    Собаки, потерявшие хозяев в жутком пожаре, нуждаются в помощи.

    Сегодня 20:53
    1
    просмотров
    Ударил несколько раз ножом и пошел спать: житель Днепра убил соседа по квартире
    Ударил несколько раз ножом и пошел спать: житель Днепра убил соседа по квартире

    Днепрянин убил своего соседа.

    Сегодня 20:13
    1
    просмотров
    Мужчина воровал батареи из разбомбленного детсада в Днепре
    Мужчина воровал батареи из разбомбленного детсада в Днепре

    Мародер был задержан в Днепре.

    Сегодня 19:29
    5
    просмотров
    На Криворожье обломки сбитой ракеты повредили 15 частных домов
    На Криворожье обломки сбитой ракеты повредили 15 частных домов

    Криворожский район атаковали ракетой.

    Сегодня 18:43
    2
    просмотров
    «Впиндюрили» свои микрофоны: работники департамента горсовета Днепра заявили об атаке ДРГ на свой офис
    «Впиндюрили» свои микрофоны: работники департамента горсовета Днепра заявили об атаке ДРГ на свой офис

    Кто-то пытался прослушивать офис одного из департаментов горсовета Днепра.

    Сегодня 18:06
    7
    просмотров
    Переводы с карту на карту в 2024 году: за что могут заблокировать счет
    Переводы с карту на карту в 2024 году: за что могут заблокировать счет

    В Украине действует закон о финансовом мониторинге. Это значит, что банки в праве заблокировать карту клиента если совершенный им перевод или полученные средства вызывают у финансового учреждения подозрения. Чтобы снять блокировку клиенту понадобится время и ряд документов.

    Сегодня 17:48
    4
    просмотров
    Ушел из больницы и исчез: в Днепре ищут 30-летнего мужчину, который имеет психическое расстройство
    Ушел из больницы и исчез: в Днепре ищут 30-летнего мужчину, который имеет психическое расстройство

    Мужчина ушел из больницы и пропал.

    Сегодня 17:16
    6
    просмотров
    Нелегала из Великобритании с двумя гражданствами задержали в Кривом Роге
    Нелегала из Великобритании с двумя гражданствами задержали в Кривом Роге

    В Кривом Роге задержан иностранец, который нелегально жил на территории Украины.

    Сегодня 16:42
    2
    просмотров
    На дорогах Днепра снова появилось легендарное ретро-такси, которому 127 лет (ВИДЕО)
    На дорогах Днепра снова появилось легендарное ретро-такси, которому 127 лет (ВИДЕО)

    На дороги Днепра выехало ретро-такси.

    Сегодня 16:06
    5
    просмотров
    В Днепре с 16 апреля популярный троллейбус изменит путь следования: детали
    В Днепре с 16 апреля популярный троллейбус изменит путь следования: детали

    Изменения будут действовать с 16 по 23 апреля.

    Сегодня 15:33
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх