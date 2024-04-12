Жители Днепра могут получить протез бесплатно: кто именно, как подать документы

Как получить протез, подать документы, обратиться к протезному предприятию — рассказали в Министерстве социальной политики Украины.
Отмечается, что протезирование в Украине — бесплатное. Государство гарантирует установление качественных протезов, а также покрывает их обслуживание и, при необходимости, ремонт. Чтобы получить протез, необходимо подать документы. Это можно сделать онлайн через электронный кабинет лица с инвалидностью, в центре предоставления административных услуг, или в управлении социальной защиты населения. После получения направления можно самостоятельно выбрать протезное предприятие, которое будет изготавливать протез. Перечень протезных предприятий — ищите по ссылке.
На бесплатный протез имеют право абсолютно все украинцы, не только военные или те, кто получил травму в результате боевых действий. В частности:
Подать документы для бесплатного получения протезов по государственной программе можно несколькими способами:
Направление на обеспечение протезом придет в электронном кабинете лица с инвалидностью, даже если вы подавали документы не через этот кабинет, а, например, в ЦНАПе.
Поэтому советуем в любом случае зарегистрироваться в электронном кабинете. Направление дает возможность выбрать любое протезное предприятие, — отметили в министерстве.
Обратиться в протезное предприятие можно любым способом: онлайн, по телефону, в больнице через соцработника или руководителя реабилитационного отделения. После чего подать официальную заявку (в бумажной или электронной форме) в протезное предприятие. Фото или сканкопию заявки нужно загрузить в электронный кабинет, если подаете заявку через электронный кабинет.
Платить за протез не нужно. Каждый человек, который нуждается в установлении протеза в Украине, может рассчитывать на поддержку государства. Также государство покрывает стоимость качественного обслуживания и ремонта протезных изделий. Важно, что для военных сумма компенсации втрое выше по сравнению с гражданскими. На сегодня максимальная компенсация стоимости протеза — 2 млн грн. Для каждого типа протеза государство определяет предельную стоимость, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в среднем протез будут изготавливать в течение 45 рабочих дней. При простых случаях — достаточно 3 недель. Максимальное время ожидания с момента подачи документов до обеспечения протезом — 3 месяца.
Если человек пострадал в результате войны, для обеспечения протеза не нужно ждать установления инвалидности. В других случаях для получения бесплатного протеза установление инвалидности необходимо.
Напомним, ранее мы писали, что паллиативные пациенты из Днепра могут получать препараты Морфина бесплатно.
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