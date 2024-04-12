Жители Днепра могут получить протез бесплатно: кто именно, как подать документы

На бесплатный протез имеют право абсолютно все украинцы, не только военные или те, кто получил травму в результате боевых действий!

Как получить протез, подать документы, обратиться к протезному предприятию — рассказали в Министерстве социальной политики Украины.

Отмечается, что протезирование в Украине — бесплатное. Государство гарантирует установление качественных протезов, а также покрывает их обслуживание и, при необходимости, ремонт. Чтобы получить протез, необходимо подать документы. Это можно сделать онлайн через электронный кабинет лица с инвалидностью, в центре предоставления административных услуг, или в управлении социальной защиты населения. После получения направления можно самостоятельно выбрать протезное предприятие, которое будет изготавливать протез. Перечень протезных предприятий — ищите по ссылке.

Итак, кто имеет право на бесплатный протез?

На бесплатный протез имеют право абсолютно все украинцы, не только военные или те, кто получил травму в результате боевых действий. В частности:

военнослужащие и служащие правоохранительных органов, ветераны;

пострадавшие от войны гражданские;

лица с инвалидностью, которые получили инвалидность не из-за боевых действий;

дети с инвалидностью, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Как подать документы?

Подать документы для бесплатного получения протезов по государственной программе можно несколькими способами:

если вы еще в больнице — обратитесь к социальному работнику, который есть в медучреждении. Если социального работника нет — обратитесь к врачу с просьбой пригласить работника из территориального отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, который поможет подать документы.

или обратитесь в ближайший ЦНАП или в местный орган социальной защиты населения или в территориальное управление Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью.

или подать документы можно онлайн через электронный кабинет лица с инвалидностью.

Какие документы необходимы для бесплатного протезирования?

Паспорт гражданина Украины.

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код).

Справка об обстоятельствах травмы от командира воинской части (для военных).

Заключение о необходимости обеспечения лиц с ограничениями функционирования вспомогательными средствами реабилитации.

Удостоверение УБД (для военных при наличии).

Как получить направление на протезирование?

Направление на обеспечение протезом придет в электронном кабинете лица с инвалидностью, даже если вы подавали документы не через этот кабинет, а, например, в ЦНАПе.

Поэтому советуем в любом случае зарегистрироваться в электронном кабинете. Направление дает возможность выбрать любое протезное предприятие, — отметили в министерстве.

Как обратиться к протезному предприятию?

Обратиться в протезное предприятие можно любым способом: онлайн, по телефону, в больнице через соцработника или руководителя реабилитационного отделения. После чего подать официальную заявку (в бумажной или электронной форме) в протезное предприятие. Фото или сканкопию заявки нужно загрузить в электронный кабинет, если подаете заявку через электронный кабинет.

Платить за протез не нужно. Каждый человек, который нуждается в установлении протеза в Украине, может рассчитывать на поддержку государства. Также государство покрывает стоимость качественного обслуживания и ремонта протезных изделий. Важно, что для военных сумма компенсации втрое выше по сравнению с гражданскими. На сегодня максимальная компенсация стоимости протеза — 2 млн грн. Для каждого типа протеза государство определяет предельную стоимость, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в среднем протез будут изготавливать в течение 45 рабочих дней. При простых случаях — достаточно 3 недель. Максимальное время ожидания с момента подачи документов до обеспечения протезом — 3 месяца.

Нужно ли иметь установленную инвалидность, чтобы получить протез?

Если человек пострадал в результате войны, для обеспечения протеза не нужно ждать установления инвалидности. В других случаях для получения бесплатного протеза установление инвалидности необходимо.

Напомним, ранее мы писали, что паллиативные пациенты из Днепра могут получать препараты Морфина бесплатно.

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