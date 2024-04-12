У Дніпрі проводять рейди: кого шукають

Черговий рейд провели 11 квітня.

У Дніпрі інспекція з питань благоустрою міської ради з березня почала перевірки щодо розведення багаття, спалювання містянами сухостою, адже це заборонено як Кодексом України про адміністративні правопорушення (ст. 152), так і правилами благоустрою міста.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що з початку року під час відповідних рейдів інспектори виявили більше ніж 120 порушників.

З ними провели роз’яснювальну роботу. Нині ж при виявленні порушників інспектори одразу ж виписуватимуть протоколи про адміністративне правопорушення, – зазначають у міській раді.

11 квітня інспекція провела черговий рейд – у приватному секторі в Амур-Нижньодніпровському районі.

Порушників не виявили. Однак на галявині побачили місце, де видно, що тут нещодавно спалювали щось. Вкотре закликаємо містян не нехтувати забороною спалювання сухого листя, гілля, сміття у місті. Це заборонено та передбачає адміністративну відповідальність. Розмір штрафу для фізичних осіб становить від 340 грн до 1 380 грн, для юридичних осіб – від 740 грн до 1 780 грн. Нині якщо фіксуємо порушників, то одразу складаємо адміністративний протокол. Розмір штрафу визначає відповідна комісія міської ради, — розповів головний спеціаліст інспекції з питань благоустрою міськради Роман Кольєв.

Мешканців Дніпра закликають повідомляти про факти забороненого спалювання на єдину гарячу лінію: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12 або до інспекції: 756-98-86.

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