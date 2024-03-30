В Днепре водитель автобуса спас жизнь трем пешеходам, которых чуть не снес автомобиль на «зебре»

Водитель автобуса в Днепре предупредил пешеходов об автомобиле, который на скорости мчался в их сторону.

Об инциденте рассказала местная жительница Ольга Грановская.

По словам Ольги, вечером 29 марта, на улице Калиновой, чуть не произошло смертельное ДТП.

Автобус №38 остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить двоих взрослых и ребенка. Водитель, заметив, что на второй полосе на большой скорости едет автомобиль, начал сигналить, открыл окно и махал рукой, чтобы предупредить проходящих по «зебре» прохожих об опасности.

Благодаря ему, пешеходы вовремя остановились, а быстро мчавшийся по дороге автомобиль резко затормозил перед «зеброй».

Если бы не реакция водителя автобуса, жертв не избежали бы. Три секунды чуть не решили чью-то судьбу, – замечает очевидца.

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