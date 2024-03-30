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  • В Днепре водитель автобуса спас жизнь трем пешеходам, которых чуть не снес автомобиль на «зебре»

В Днепре водитель автобуса спас жизнь трем пешеходам, которых чуть не снес автомобиль на «зебре»

Сегодня 12:45
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Водитель автобуса в Днепре предупредил пешеходов об автомобиле, который на скорости мчался в их сторону.

Новости Днепра про В Днепре водитель автобуса спас жизнь трем пешеходам, которых чуть не снес автомобиль на

Об инциденте рассказала местная жительница Ольга Грановская.

По словам Ольги, вечером 29 марта, на улице Калиновой, чуть не произошло смертельное ДТП.

Автобус №38 остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить двоих взрослых и ребенка. Водитель, заметив, что на второй полосе на большой скорости едет автомобиль, начал сигналить, открыл окно и махал рукой, чтобы предупредить проходящих по «зебре» прохожих об опасности.

Благодаря ему, пешеходы вовремя остановились, а быстро мчавшийся по дороге автомобиль резко затормозил перед «зеброй».

Если бы не реакция водителя автобуса, жертв не избежали бы. Три секунды чуть не решили чью-то судьбу, – замечает очевидца.

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