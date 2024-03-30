Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі водій автобуса врятував життя трьом пішоходам, яких ледь не зніс автомобіль на “зебрі”

У Дніпрі водій автобуса врятував життя трьом пішоходам, яких ледь не зніс автомобіль на “зебрі”

Сьогодні 12:45
просмотров

Водій автобуса в Дніпрі попередив пішоходів про автівку, яка на швидкості мчала в їхній бік.

Новости Днепра про У Дніпрі водій автобуса врятував життя трьом пішоходам, яких ледь не зніс автомобіль на

Про інцидент розповіла місцева жителька Ольга Грановська. 

За словами Ольги, ввечері 29 березня, на вулиці Калиновій, ледь не сталася смертельна ДТП. 

Автобус №38 зупинився перед пішохідним переходом, щоб пропустити двох дорослих та дитину. Водій, помітивши, що на другій смузі на великій швидкості їде автомобіль, почав сигналити, відчинив вікно та махав рукою, щоб попередити перехожих, які йшли по “зебрі”, про небезпеку.

Завдяки йому, пішоходи вчасно зупинилися, а авто, яке швидко мчало по дорозі, різко загальмувало перед “зеброю”.

Якби не реакція водія автобуса, жертв би не уникнули. Три секунди ледь не вирішили чиюсь долю, – зауважує очевидиця.

Новости Днепра про У Дніпрі водій автобуса врятував життя трьом пішоходам, яких ледь не зніс автомобіль на

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі водій автобуса врятував життя трьом пішоходам, яких ледь не зніс автомобіль на Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вирвали сумку та втекли на машині: у чоловіка на автовокзалі Дніпра вкрали велику суму грошей
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:04
    Вирвали сумку та втекли на машині: у чоловіка на автовокзалі Дніпра вкрали велику суму грошей

    У Дніпрі на автовокзалі обікрали чоловіка.

    У лікарні помер один із постраждалих внаслідок ракетної атаки на Кам’янське
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:00
    У лікарні помер один із постраждалих внаслідок ракетної атаки на Кам’янське

    Постраждалий внаслідок обстрілу Кам'янського 29 березня помер у лікарні.

    У Кривому Розі мародер обкрадав будинки, які постраждали від “прильотів”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:32
    У Кривому Розі мародер обкрадав будинки, які постраждали від “прильотів”

    У Кривому Розі на Дніпропетровщині затримали мародера.

    Вночі 30 березня Дніпропетровщину атакували дрони: спалахнула пожежа
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Вночі 30 березня Дніпропетровщину атакували дрони: спалахнула пожежа

    Чергова неспокійна ніч на Дніпропетровщині.

    Наверх