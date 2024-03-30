У Дніпрі водій автобуса врятував життя трьом пішоходам, яких ледь не зніс автомобіль на “зебрі”

Водій автобуса в Дніпрі попередив пішоходів про автівку, яка на швидкості мчала в їхній бік.

Про інцидент розповіла місцева жителька Ольга Грановська.

За словами Ольги, ввечері 29 березня, на вулиці Калиновій, ледь не сталася смертельна ДТП.

Автобус №38 зупинився перед пішохідним переходом, щоб пропустити двох дорослих та дитину. Водій, помітивши, що на другій смузі на великій швидкості їде автомобіль, почав сигналити, відчинив вікно та махав рукою, щоб попередити перехожих, які йшли по “зебрі”, про небезпеку.

Завдяки йому, пішоходи вчасно зупинилися, а авто, яке швидко мчало по дорозі, різко загальмувало перед “зеброю”.

Якби не реакція водія автобуса, жертв би не уникнули. Три секунди ледь не вирішили чиюсь долю, – зауважує очевидиця.

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