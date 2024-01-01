В Днепре в свой день рождения скончался известный тренер

Печальное известие сообщили в Федерации легкой атлетики Днепропетровской области и города Днепр.
О смерти днепровского тренера Николая Ефимовича Личмана стало известно 1 января.
К сожалению, имеем печальное известие в первый день нового года. Нас бросил уважаемый человек. Заслуженный тренер Украины – Николай Личман. Самые искренние соболезнования родным, близким и питомцам Николая Ефимовича. Вечная память! – говорится в сообщении.
Николай Ефимович родился 1 января 1937 года. Тренер родом из поселка Зеленое, что в Херсонской области. После окончания школы учился в Киевском институте физической культуры. В 1982 году получил звание Заслуженный тренер Украины.
Николай тренировал будущих спортсменов и учил их метанию молота. Работал тренером-преподавателем спортивного клуба металлургического завода им. Г. Петровского (1960-67).
Преподавал в специализированной ДЮСШ №3 1967-88. А с 1988 – преподаватель высшего училища физической культуры в Днепре. Обучал таких известных спортсменов Винника, Черкашина, Шевченко, мастера спорта международного класса Дорожона, Дрыголя, Кащенко, Пастухова.
Светлая память!
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