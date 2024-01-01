У Дніпрі у свій день народження помер відомий тренер

Сумну звістку повідомили у Федерації легкої атлетики Дніпропетровської області та міста Дніпро.
Про смерть дніпровського тренера Миколи Юхимовича Личмана стало відомо 1 січня.
На жаль маємо сумну звістку у перший день нового року. Нас покинула поважна людина. Заслужений тренер України – Микола Личман. Самі щирі співчуття рідним, близьким та вихованцям Миколи Юхимовича. Вічна памʼять! – йдеться у повідомленні.
Микола Юхимович народився 1 січня 1937 року. Тренер родом із селища Зелене, що в Херсонській області. Після закінчення школи навчався у Київському інституті фізичної культури. У 1982 році отримав звання Заслужений тренер України.
Пан Микола тренував майбутніх спортсменів та вчив їх метанню молота. Працював тренером-викладачем спортивного клубу металургічного заводу ім. Г. Петровського (1960–67).
Викладав у спеціалізованій ДЮСШ № 3 1967–88. А від 1988 – викладач вищого училища фізичної культури в Дніпрі. Навчав таких відомих спортсменів Винника, Черкашина, Шевченка, майстера спорту міжнародного класу Дорожона, Дриголя, Кащенка, Пастухова.
Світла пам’ять!
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