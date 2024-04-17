В Днепре в озеро Куриное неизвестные снова сбрасывали воду с пеной (ВИДЕО)

Ночью 16 апреля на озере Курином, расположенном на границе Индустриального и Амур-Нижнеднепровского районов Днепра, зафиксировали очередной сброс неизвестного вещества с полуразрушенного коллектора.
По словам местных, на месте сброса образовался метровый слой пены. Снявший видео мужчина отмечает, что такого еще не видел.
16.04.2024 ночью был сброс пены в озеро Куриное, — пишет местный житель в Facebook-сообществе «Левобережный 3».
Проблема со сбросами в озеро Куриное существует уже не первый год. Последнее масштабное загрязнение пруда фиксировали в 2020-2021 годах. Тогда воду проверяли государственные лаборатории.
Эксперты отметили, что вода обладает удовлетворительным качеством. Впрочем, беспокойство вызвали пробы отобранные вблизи четырех труб впадающих в пруд коллектора. В этих местах фиксировали повышенный Ph. Это может указывать на то, что в водоем попадают моющие средства.
Более двух лет местные жители не фиксировали масштабные сбросы в водоем. На озеро даже вернулись птицы. Впрочем, похоже, в пруд снова начали сливать отходы.
Кто именно сбрасывает неизвестное вещество в озеро не выяснили до сих пор.
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