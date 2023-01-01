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  • В Днепре спасатели дважды выезжали к бабушке, которая не могла подняться после падения

В Днепре спасатели дважды выезжали к бабушке, которая не могла подняться после падения

Сегодня 15:08
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У Дніпрі надзвичайники двічі приїжджали до літньої жінки, яка не могла встати після падіння.
Новости Днепра про В Днепре спасатели дважды выезжали к бабушке, которая не могла подняться после падения

фото умовне

Об этом сообщили на сайте горсовета.

За прошедшие сутки 3 раза чрезвычайники помогали населению. Из них дважды выезжали по одному и тому же адресу, потому что пожилая женщина не могла самостоятельно встать с пола после падения.

Также спасатели выезжали на помощь при ДТП. Там водитель не справился с управлением. Для помощи было задействовано 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

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Новости Днепра про В Днепре спасатели дважды выезжали к бабушке, которая не могла подняться после паденияУкраїнська Новости Днепра про В Днепре спасатели дважды выезжали к бабушке, которая не могла подняться после паденияРусский

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