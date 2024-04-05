В Днепре снова действуют ограничения на потребление электричества: как долго не будет света

После 22-х света уже не будут выключать.

На сегодняшний день в списки на отключение попали шесть областей страны.

Объем ограничений будет меньше, чем вчера. Облэнерго в регионах будет распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей. Следовательно, перерывы в энергоснабжении будут менее продолжительными, – говорится в сообщении.

Причина – недостаточное количество мощностей. 5 апреля будут применены временные меры по ограничению потребления с 18:45 до 22:00.

В Днепропетровской области снова ввели ограничения на потребление электроэнергии, сообщили в Укрэнерго.

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