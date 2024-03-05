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  • В Днепре Слобожанский проспект и Новый мост парализовали пробки: будьте внимательны

В Днепре Слобожанский проспект и Новый мост парализовали пробки: будьте внимательны

Сегодня 09:37
просмотров

По возможности выбирайте другой маршрут!

Новости Днепра про В Днепре Слобожанский проспект и Новый мост парализовали пробки: будьте внимательны

Сегодня утро в Днепре началось с огромных пробок.

Так, на сейчас затруднено движение:

  • на проспекте Слобожанский в сторону центра города;
  • на Новом мосту;
  • на ул. Набережная Сичеславская в сторону ул. Набережная Победы.

Об этом сообщили в Ситуационном центре Днепра.

Новости Днепра про В Днепре Слобожанский проспект и Новый мост парализовали пробки: будьте внимательны

Новости Днепра про В Днепре Слобожанский проспект и Новый мост парализовали пробки: будьте внимательны

Новости Днепра про В Днепре Слобожанский проспект и Новый мост парализовали пробки: будьте внимательны

Что стало причиной пробки — не указывается.

Учитывайте эту информацию во время планирования поездок, по возможности выбирайте другой маршрут!

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Новости Днепра про В Днепре Слобожанский проспект и Новый мост парализовали пробки: будьте внимательныУкраїнська Новости Днепра про В Днепре Слобожанский проспект и Новый мост парализовали пробки: будьте внимательныРусский

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