В Днепре Слобожанский проспект и Новый мост парализовали пробки: будьте внимательны

Сегодня утро в Днепре началось с огромных пробок.
Так, на сейчас затруднено движение:
Об этом сообщили в Ситуационном центре Днепра.
Что стало причиной пробки — не указывается.
Учитывайте эту информацию во время планирования поездок, по возможности выбирайте другой маршрут!
Читайте также:
Автор:
В Днепре из-за ДТП не ходит 12 троллейбус.
Пособие на погребение выплачивает Пенсионный фонд Украины. В зависимости от…
В этом году часть школьников Днепра будет поступать в колледжи…
Находившийся за рулем грузовика днепрянин сбил на "зебре" девочку-подростка.
В Днепре из-за ДТП не ходит 12 троллейбус.
Масштабный сбой произошел около 17 часов по Киеву.
Пособие на погребение выплачивает Пенсионный фонд Украины. В зависимости от того, умер пенсионер, работающий или безработный суммы выплаты могут разниться.
Тревоги - не игнорируйте!
В этом году часть школьников Днепра будет поступать в колледжи на основании окончания 9 или 11 классов. Вступительная кампания для них начнется 26 июня – тогда будет открыта регистрация электронных кабинетов для абитуриентов.
Находившийся за рулем грузовика днепрянин сбил на "зебре" девочку-подростка.
Эпидсезон продолжается, количество респираторно-вирусных сезонных заболеваний - ОРВИ, COVID-19 и грипп - остается высоким.
Участников организованной группы будут судить.
В лесу близ Верхнеднепровска Днепропетровской области обнаружили десятки таинственных крестов.
На озере Курячем поселилась семья гусей.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!