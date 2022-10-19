В Днепре сегодня некоторые трамваи завершат работу раньше: подробности

Учитывайте эти изменения во время поездок по городу!

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Сегодня, 19 октября, трамваи №6 и №9 завершат работу раньше.

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