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В Днепре сегодня некоторые трамваи завершат работу раньше: подробности

Сегодня 10:24
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Важная информация!

Новости Днепра про В Днепре сегодня некоторые трамваи завершат работу раньше: подробности

Сегодня, 19 октября, трамваи №6 и №9 завершат работу раньше.

Изменения связаны с ремонтом контактной сети.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Последние отправления с конечных остановок:

Маршрут №6:

  • от пл. Старомостовой в 20:39;
  • от Института минресурсов 21:01.

Маршрут №9:

  • от пл. Старомостовой в 20:01;
  • от Мясокомбината в 20:43.

Учитывайте эти изменения во время поездок по городу!

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