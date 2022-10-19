В Днепре сегодня некоторые трамваи завершат работу раньше: подробности

Сегодня, 19 октября, трамваи №6 и №9 завершат работу раньше.
Изменения связаны с ремонтом контактной сети.
Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.
Последние отправления с конечных остановок:
Маршрут №6:
Маршрут №9:
Учитывайте эти изменения во время поездок по городу!
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