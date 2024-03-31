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В Днепре с утра в некоторых районах нет воды: в чем дело

Сегодня 08:33
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В Днепре 31 марта кое-где нет воды.

Новости Днепра про В Днепре с утра в некоторых районах нет воды: в чем дело

Проблемы с водой на череде улиц Днепра.

Из-за отсутствия электроснабжения остановлен теплораспределительный пункт и снижено давление на верхних этажах домов:

ул. Старочумацская, 2, 4, 5, 7, 13;
ул. Батумская, 2, 7;
ул. Петра Яцыка, 6;
ул. Холодильная, 2;
просп. Слобожанский, 96-108, 95-145;
ул. Галины Мазепы, 2.

В связи с протеканием водопровода по ул. Подгорная, 16, прекращено водоснабжение в пос. Чапли.

Водоснабжение будет восстановлено сразу после завершения работ.

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