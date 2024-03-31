В Днепре с утра в некоторых районах нет воды: в чем дело

Проблемы с водой на череде улиц Днепра.
Из-за отсутствия электроснабжения остановлен теплораспределительный пункт и снижено давление на верхних этажах домов:
ул. Старочумацская, 2, 4, 5, 7, 13;
ул. Батумская, 2, 7;
ул. Петра Яцыка, 6;
ул. Холодильная, 2;
просп. Слобожанский, 96-108, 95-145;
ул. Галины Мазепы, 2.
В связи с протеканием водопровода по ул. Подгорная, 16, прекращено водоснабжение в пос. Чапли.
Водоснабжение будет восстановлено сразу после завершения работ.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области людей поили некачественным алкоголем.
Полиция рассказала о подробностях ограбления на вокзале Днепра.
В Днепре и области могут снова экстренно отключить свет.
Житель Днепра убил своего соседа, с которым вместе арендовал квартиру.
В Днепропетровской области людей поили некачественным алкоголем.
Полиция рассказала о подробностях ограбления на вокзале Днепра.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре и области могут снова экстренно отключить свет.
Курьезный инцидент произошел на украинско-польской границе.
Житель Днепра убил своего соседа, с которым вместе арендовал квартиру.
В Днепре за долги продолжают "перекрывать" воду.
В Днепре посреди дороги пылал мотоцикл.
Трогательная история потерянной собачки.
В Днепре во время тревоги слышали звук, похожий на взрыв.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!