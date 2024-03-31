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У Дніпрі від ранку в деяких районах немає води: у чому річ

Сьогодні 08:33
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У Дніпрі 31 березня подекуди немає води.

Новости Днепра про У Дніпрі від ранку в деяких районах немає води: у чому річ

Проблеми з водою на низці вулиць Дніпра.

Через відсутність електропостачання зупинено теплорозподільчий пункт та знижено тиск на верхніх поверхах будинків на:

вул. Старочумацька, 2, 4, 5, 7 ,13;
вул. Батумська, 2, 7;
вул. Петра Яцика, 6;
вул. Холодильная, 2;
просп. Слобожанський, 96-108, 95-145;
вул. Галини Мазепи, 2.

У зв’язку з протіканням водопроводу на вул. Підгірна, 16, припинено водопостачання у сел. Чаплі.

Водопостачання відновлять одразу після завершення робіт.

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Новости Днепра про У Дніпрі від ранку в деяких районах немає води: у чому річУкраїнська

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