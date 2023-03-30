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В Днепре с 1 апреля изменится скоростной режим: что нужно знать

Сегодня 08:30
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В Днепре с 1 апреля увеличат сезонные ограничения скорости для транспорта в связи с потеплением. Действовать они будут до 1 ноября.

Новости Днепра про В Днепре с 1 апреля изменится скоростной режим: что нужно знать

Так, увеличится ограничение скорости для транспортных средств до 70 км/ч на 7 участках в городе, а именно:

  • Запорожское шоссе (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);
  • Набережная Победы (от ул. Овражной до ул. Космической);
  • Набережная Заводская (за исключением трех участков)
  • Донецкое шоссе (от перекрестка с ул. Березинской до выезда из города);
  • ул. Маршала Малиновского (от перекрестка с ул. Любарского до Усть-Самарского моста);
  • Центральный мост;
  • Кайдакский мост.
 

На вышеуказанных участках дорог будут размещены соответствующие дорожные знаки. 

Кроме того, на Полтавском шоссе увеличивается ограничение скорости движения транспортных средств до 90 км/ч. 

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