В Днепре с 1 апреля изменится скоростной режим: что нужно знать

Так, увеличится ограничение скорости для транспортных средств до 70 км/ч на 7 участках в городе, а именно:
На вышеуказанных участках дорог будут размещены соответствующие дорожные знаки.
Кроме того, на Полтавском шоссе увеличивается ограничение скорости движения транспортных средств до 90 км/ч.
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