В Днепре с 1 апреля изменится скоростной режим: что нужно знать

В Днепре с 1 апреля увеличат сезонные ограничения скорости для транспорта в связи с потеплением. Действовать они будут до 1 ноября.

Так, увеличится ограничение скорости для транспортных средств до 70 км/ч на 7 участках в городе, а именно:

Запорожское шоссе (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);

Набережная Победы (от ул. Овражной до ул. Космической);

Набережная Заводская (за исключением трех участков)

Донецкое шоссе (от перекрестка с ул. Березинской до выезда из города);

ул. Маршала Малиновского (от перекрестка с ул. Любарского до Усть-Самарского моста);

Центральный мост;

Кайдакский мост.

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