Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині п’яний чоловік звалився в 3-метровий льох

Сьогодні 16:42
просмотров

У Кам'янському п'яний чоловік травмувався, коли впав до льоху.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині п'яний чоловік звалився в 3-метровий льох

Про це розповіла медик Лариса Биданцева. 

Днями в Кам’янському медикам та рятувальникам довелося діставати з погребу чоловіка. Виклик до “швидкої” надійшов 27 березня близько 8 години вечора. 

Як розповів заявник, його друг, з яким вони пиячили, звалився до 3-метрового льоху. На місце інциденту виїхали співробітники місцевого пункту екстреної допомоги. Прибувши за адресою, вони дійсно побачили чоловіка, який знаходився на дні погребу. 

Фельдшери не змогли самотужки витягти чоловіка наверх, тому звернулися за допомогою до рятувальників. Піднявши постраждалого на поверхню, лікарі надали йому першу медичну допомогу та госпіталізували до місцевої лікарні. 

У нього було алкогольне сп’яніння та закритий перелом верхньої третини лівого стегна. За словами медиків, усе могло закінчитися набагато гірше, зважаючи на стан травмованого та глибину льоху.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині п'яний чоловік звалився в 3-метровий льох

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині п'яний чоловік звалився в 3-метровий льохУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині п'яний чоловік звалився в 3-метровий льохРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мешканка Дніпра завоювала золото на чемпіонаті Європи з шашок
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:34
    Мешканка Дніпра завоювала золото на чемпіонаті Європи з шашок

    Наша гордість!

    У центрі Дніпра сталася аварія: збирається затор
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:27
    У центрі Дніпра сталася аварія: збирається затор

    Важливо!

    На Дніпропетровщині скоротили тривалість комендантської години
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:02
    На Дніпропетровщині скоротили тривалість комендантської години

    В одному із районів Дніпропетровщини скоротили комендантську годину.

    У Кам’янському горів трактор (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:25
    У Кам’янському горів трактор (ФОТО)

    Що стало причиною займання - поки невідомо.

    Наверх