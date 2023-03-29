На Дніпропетровщині п’яний чоловік звалився в 3-метровий льох

У Кам'янському п'яний чоловік травмувався, коли впав до льоху.

Про це розповіла медик Лариса Биданцева.

Днями в Кам’янському медикам та рятувальникам довелося діставати з погребу чоловіка. Виклик до “швидкої” надійшов 27 березня близько 8 години вечора.

Як розповів заявник, його друг, з яким вони пиячили, звалився до 3-метрового льоху. На місце інциденту виїхали співробітники місцевого пункту екстреної допомоги. Прибувши за адресою, вони дійсно побачили чоловіка, який знаходився на дні погребу.

Фельдшери не змогли самотужки витягти чоловіка наверх, тому звернулися за допомогою до рятувальників. Піднявши постраждалого на поверхню, лікарі надали йому першу медичну допомогу та госпіталізували до місцевої лікарні.

У нього було алкогольне сп’яніння та закритий перелом верхньої третини лівого стегна. За словами медиків, усе могло закінчитися набагато гірше, зважаючи на стан травмованого та глибину льоху.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: