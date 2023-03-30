У Дніпрі з 1 квітня зміниться швидкісний режим: що треба знати

У Дніпрі з 1 квітня збільшать сезонні обмеження швидкості для транспорту через потепління. Діятимуть вони до 1 листопада.

Так, збільшиться обмеження швидкості для транспортних засобів до 70 км/год на 7 ділянках у місті, а саме:

Запорізьке шосе (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);

Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);

Набережна Заводська (за виключенням трьох ділянок)

Донецьке шосе (від перехрестя з вул. Березинською до виїзду з міста);

вул. Маршала Малиновського (від перехрестя з вул. Любарського до Усть-Самарського мосту);

Центральний міст;

Кайдацький міст.

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