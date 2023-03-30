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У Дніпрі з 1 квітня зміниться швидкісний режим: що треба знати

Сьогодні 08:30
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У Дніпрі з 1 квітня збільшать сезонні обмеження швидкості для транспорту через потепління. Діятимуть вони до 1 листопада.

Новости Днепра про У Дніпрі з 1 квітня зміниться швидкісний режим: що треба знати

Так, збільшиться обмеження швидкості для транспортних засобів до 70 км/год на 7 ділянках у місті, а саме:

  • Запорізьке шосе (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);
  • Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);
  • Набережна Заводська (за виключенням трьох ділянок)
  • Донецьке шосе (від перехрестя з вул. Березинською до виїзду з міста);
  • вул. Маршала Малиновського (від перехрестя з вул. Любарського до Усть-Самарського мосту);
  • Центральний міст;
  • Кайдацький міст.

На вищезгаданих ділянках доріг будуть розміщені відповідні дорожні знаки.

Крім того, на Полтавському шосе збільшується обмеження швидкості руху транспортних засобів до 90 км/год.

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Новости Днепра про У Дніпрі з 1 квітня зміниться швидкісний режим: що треба знатиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі з 1 квітня зміниться швидкісний режим: що треба знатиРусский

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