У Дніпрі з 1 квітня зміниться швидкісний режим: що треба знати

Так, збільшиться обмеження швидкості для транспортних засобів до 70 км/год на 7 ділянках у місті, а саме:
На вищезгаданих ділянках доріг будуть розміщені відповідні дорожні знаки.
Крім того, на Полтавському шосе збільшується обмеження швидкості руху транспортних засобів до 90 км/год.
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