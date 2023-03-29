В Днепре сотрудники ГСЧС спасли квартиру от пожара (ФОТО)

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
29 марта около 12:40 загорелась квартира на пятом этаже по ул. Гладкова. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что из окна квартиры идет дым. Вместе с газодымозащитной службой они попали внутрь и потушили возгорание. Людей в квартире не было.
Огнем повреждены стены, потолок и домашнее имущество на общей площади 7 кв. м.
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