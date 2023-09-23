В Днепре разыскивают сбежавшую от хозяев белоснежную кошку

Белая красавица сбежала вчера, 22 сентября, в районе улицы Рабочая (Уральская).
Кошка белого окраса, в ошейнике синего цвета. На нем брелок с QR-кодом.
Киса болеет и нуждается в лечении.
Если вы владеете любой информацией, позвоните по телефону (067)594-18-21.
Сегодня мы также сообщали, что живодеры из города Каменское выбросили собачку с 8 этажа.
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