В Днепре разыскивают сбежавшую от хозяев белоснежную кошку

В Днепре хозяева разыскивают свою кошку.

Белая красавица сбежала вчера, 22 сентября, в районе улицы Рабочая (Уральская).

Кошка белого окраса, в ошейнике синего цвета. На нем брелок с QR-кодом.

Киса болеет и нуждается в лечении.

Если вы владеете любой информацией, позвоните по телефону (067)594-18-21.

Сегодня мы также сообщали, что живодеры из города Каменское выбросили собачку с 8 этажа.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: