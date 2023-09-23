Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине Mitsubishi протаранило скорую: есть погибший

Сегодня 14:51
просмотров

Смертельная авария произошла в Песчанке, Новомосковского района.

Новости Днепра про На Днепропетровщине Mitsubishi протаранило скорую: есть погибший

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi L-200 при повороте налево не справился с управлением и столкнулся с быстрой.

В ДТП погиб пассажир скорой помощи.

Телесные повреждения получили водители кареты скорой и водитель легкового автомобиля.

Травмы получил еще один пассажир скорой, всех пострадавших госпитализировали в больницу.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине Mitsubishi протаранило скорую: есть погибшийУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине Mitsubishi протаранило скорую: есть погибшийРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Полиция Днепра за час нашла украденный мотоцикл
Новости Днепра
Сегодня 13:58
Полиция Днепра за час нашла украденный мотоцикл

Полицейские Днепра менее чем через час нашли украденный мотоцикл.

В Днепре неизвестный угрожал взорвать лицей
Новости Днепра
Сегодня 12:49
В Днепре неизвестный угрожал взорвать лицей

За прошедшие сутки в Днепре неизвестный угрожал взорвать лицей №28.

В Днепре браконьер «наловил» рыбы на 300 тыс. гривен
Новости Днепра
Сегодня 11:50
В Днепре браконьер «наловил» рыбы на 300 тыс. гривен

Водная полиция Днепра арестовала мужчину, который на самодельном заборе ловил…

Ударил знакомого ножом: На Днепропетровщине задержан подозреваемый в убийстве
Новости Днепра
Сегодня 10:36
Ударил знакомого ножом: На Днепропетровщине задержан подозреваемый в убийстве

Преступление произошло 21 сентября, в одном из частных домов на…

Последние новости

Полиция Днепра за час нашла украденный мотоцикл
Полиция Днепра за час нашла украденный мотоцикл

Полицейские Днепра менее чем через час нашли украденный мотоцикл.

Сегодня 13:58
3
просмотров
В Днепре неизвестный угрожал взорвать лицей
В Днепре неизвестный угрожал взорвать лицей

За прошедшие сутки в Днепре неизвестный угрожал взорвать лицей №28.

Сегодня 12:49
3
просмотров
В Днепре браконьер «наловил» рыбы на 300 тыс. гривен
В Днепре браконьер «наловил» рыбы на 300 тыс. гривен

Водная полиция Днепра арестовала мужчину, который на самодельном заборе ловил рыбу с помощью сетки.

Сегодня 11:50
8
просмотров
Ударил знакомого ножом: На Днепропетровщине задержан подозреваемый в убийстве
Ударил знакомого ножом: На Днепропетровщине задержан подозреваемый в убийстве

Преступление произошло 21 сентября, в одном из частных домов на территории Криворожского района.

Сегодня 10:36
2
просмотров
Сегодня в Днепре 2 трамвая закончат работу раньше: что произошло
Сегодня в Днепре 2 трамвая закончат работу раньше: что произошло

Сегодня, 23 сентября, два трамвая закончат работу на маршруте раньше.

Сегодня 09:51
5
просмотров
Ночная атака «шахидов»: в Днепре поврежден объект критической инфраструктуры
Ночная атака «шахидов»: в Днепре поврежден объект критической инфраструктуры

Сегодня ночью Днепропетровскую область атаковали вражеские БПЛА.

Сегодня 08:49
90
просмотров
Тепло, как летом: 23 сентября днепрян ждет хорошая погода
Тепло, как летом: 23 сентября днепрян ждет хорошая погода

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Сегодня 06:15
6
просмотров
В Днепре стремительно лезут вверх цены на сахар: сколько стоит сейчас и что прогнозируют
В Днепре стремительно лезут вверх цены на сахар: сколько стоит сейчас и что прогнозируют

Один из базовых товаров может значительно удорожать.

Вчера 22:06
41
просмотров
Отмененные рейсы на поезд, курсирующий через Днепр в Польшу, возобновили
Отмененные рейсы на поезд, курсирующий через Днепр в Польшу, возобновили

С 23 сентября восстановит движение поезд, курсирующий из Запорожья в Перемышль.

Вчера 21:32
6
просмотров
В Днепре планируют построить два новых небоскреба высотой 130 метров: где именно
В Днепре планируют построить два новых небоскреба высотой 130 метров: где именно

В Днепре решили построить две новые башни высотой 130 метров.

Вчера 20:37
174
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх