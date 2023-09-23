На Днепропетровщине Mitsubishi протаранило скорую: есть погибший

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».
По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi L-200 при повороте налево не справился с управлением и столкнулся с быстрой.
В ДТП погиб пассажир скорой помощи.
Телесные повреждения получили водители кареты скорой и водитель легкового автомобиля.
Травмы получил еще один пассажир скорой, всех пострадавших госпитализировали в больницу.
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