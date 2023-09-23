Білосніжна красуня втекла вчора, 22 вересня, в районі вулиці Робоча (Уральська).
Кішка білого окрасу, в нашийнику синього кольору. На ньому брелок з QR-кодом.
Киця хворіє і потребує лікування.
Якщо ви володієте будь-якою інформацією, зателефонуйте господарям за телефоном (067)594-18-21.
Сьогодні ми також повідомляли про те, що живодери з міста Камʼянське викинули песика з 8 поверху.
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