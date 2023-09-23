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На Дніпропетровщині Mitsubishi протаранило швидку: є загиблий

Сьогодні 14:51
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Смертельна аварія трапилася у Піщанці, Новомосковського району. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині Mitsubishi протаранило швидку: є загиблий

Про це повідомляє Telegram-канал “Днепр Оперативный”.

За попередніми даними, водій автомобіля Mitsubishi L-200 під час повороту ліворуч не впорався з керуванням і зіткнувся зі швидкою.

У ДТП загинув пасажир швидкої допомоги.

Тілесні ушкодження отримали водії карети швидкої та водій легкового авто.

Травми отримав ще один пасажир швидкої, усіх постраждалих ушпиталили в лікарню.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині Mitsubishi протаранило швидку: є загиблийУкраїнська

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