На Дніпропетровщині Mitsubishi протаранило швидку: є загиблий

Про це повідомляє Telegram-канал “Днепр Оперативный”.
За попередніми даними, водій автомобіля Mitsubishi L-200 під час повороту ліворуч не впорався з керуванням і зіткнувся зі швидкою.
У ДТП загинув пасажир швидкої допомоги.
Тілесні ушкодження отримали водії карети швидкої та водій легкового авто.
Травми отримав ще один пасажир швидкої, усіх постраждалих ушпиталили в лікарню.
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