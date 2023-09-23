На Дніпропетровщині Mitsubishi протаранило швидку: є загиблий

Смертельна аварія трапилася у Піщанці, Новомосковського району.

Про це повідомляє Telegram-канал “Днепр Оперативный”.

За попередніми даними, водій автомобіля Mitsubishi L-200 під час повороту ліворуч не впорався з керуванням і зіткнувся зі швидкою.

У ДТП загинув пасажир швидкої допомоги.

Тілесні ушкодження отримали водії карети швидкої та водій легкового авто.

Травми отримав ще один пасажир швидкої, усіх постраждалих ушпиталили в лікарню.

Читайте також:

Українська

Автор: