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На Дніпропетровщині чоловіки напідпитку викинули собаку з 8 поверху

Сьогодні 15:55
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У місті Камʼянське Дніпропетровської області пʼяні молодики ледь не вбили собаку.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловіки напідпитку викинули собаку з 8 поверху

Чоловіки викинули песика у багатоповерхівці. 

Бідолаха пролетів 8 поверхів між перилами прольотів сходів.

Свідомі громадяни одразу викликали зоозахисників та поліцію на місце події.

Песик серйозно постраждав та знаходиться у ветлікарні. Його стан оцінюється як важкий.

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