На Дніпропетровщині чоловіки напідпитку викинули собаку з 8 поверху

Чоловіки викинули песика у багатоповерхівці.
Бідолаха пролетів 8 поверхів між перилами прольотів сходів.
Свідомі громадяни одразу викликали зоозахисників та поліцію на місце події.
Песик серйозно постраждав та знаходиться у ветлікарні. Його стан оцінюється як важкий.
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