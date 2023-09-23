На Дніпропетровщині чоловіки напідпитку викинули собаку з 8 поверху

У місті Камʼянське Дніпропетровської області пʼяні молодики ледь не вбили собаку.

Чоловіки викинули песика у багатоповерхівці.

Бідолаха пролетів 8 поверхів між перилами прольотів сходів.

Свідомі громадяни одразу викликали зоозахисників та поліцію на місце події.

Песик серйозно постраждав та знаходиться у ветлікарні. Його стан оцінюється як важкий.

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