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У Дніпрі чоловік отримав посилку та намагався втекти, не заплатив

Сьогодні 16:52
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У Дніпрі затримали чоловіка, який намагався втекти з посилкою, не заплатив грошей.

Новости Днепра про У Дніпрі чоловік отримав посилку та намагався втекти, не заплатив

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області.

Під час отримання посилки 36-річний чоловік схопив неоплачений товар, та намагався втекти.

Грабіжнику вдалося отримати товар начебто для “огляду на пошкодження”.

Інцидент трапився 22 вересня в одному з відділень пошти на вулиці Богдана Хмельницького, в Індустріальному районі міста.

Поліцейські затримали 36-річного чоловіка в порядку ст. 208 ККУ. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Виявилось що раніше у затриманого вже були проблеми із законом. 

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Новости Днепра про У Дніпрі чоловік отримав посилку та намагався втекти, не заплативУкраїнська

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