У Дніпрі чоловік отримав посилку та намагався втекти, не заплатив

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області.
Під час отримання посилки 36-річний чоловік схопив неоплачений товар, та намагався втекти.
Грабіжнику вдалося отримати товар начебто для “огляду на пошкодження”.
Інцидент трапився 22 вересня в одному з відділень пошти на вулиці Богдана Хмельницького, в Індустріальному районі міста.
Поліцейські затримали 36-річного чоловіка в порядку ст. 208 ККУ. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Виявилось що раніше у затриманого вже були проблеми із законом.
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