Пластид, порох и гранаты: на Днепропетровщине задержали мужчину с арсеналом оружия

В Днепропетровской области полицейские задержали мужчину с арсеналом стрелкового оружия и взрывчатки.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

В автомобиле 31-летнего мужчину нашли емкости с пластидом, три мешка с порохом, три гранаты с запалами, два артиллерийских снаряда, разнокалиберные патроны и другие взрывчатые вещества.

Сотрудники отделения полиции № 6 Каменского РУП задержали жителя города вблизи с. Черновцы.

Взрывчатка и другие боеприпасы отправлены на экспертизу специалистам.

Следователи и выясняют их происхождение и цель хранения.

Мужчине вручили подозрение в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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