Пластид, порох и гранаты: на Днепропетровщине задержали мужчину с арсеналом оружия

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
В автомобиле 31-летнего мужчину нашли емкости с пластидом, три мешка с порохом, три гранаты с запалами, два артиллерийских снаряда, разнокалиберные патроны и другие взрывчатые вещества.
Сотрудники отделения полиции № 6 Каменского РУП задержали жителя города вблизи с. Черновцы.
Взрывчатка и другие боеприпасы отправлены на экспертизу специалистам.
Следователи и выясняют их происхождение и цель хранения.
Мужчине вручили подозрение в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
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