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В Днепре ракетой попали в многоэтажку: известно о трех пострадавших

Сегодня 21:36
просмотров

В Днепре попали ракетой в жилой квартал.
Новости Днепра про В Днепре ракетой попали в многоэтажку: известно о трех пострадавших

ФОТО УМОВНЕ

Около 20:30 в Днепре раздались два мощных взрыва.

Как сообщил министр МВД Игорь Клименко, российские террористы попали в многоэтажку.

По состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека. На месте работают спасатели и полицейские. Проводится поквартирный обход. Людям оказывают необходимую помощь.

Больше официальных подробностей сейчас нет.

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