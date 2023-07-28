В Днепре ракетой попали в многоэтажку: известно о трех пострадавших

В Днепре попали ракетой в жилой квартал.

Около 20:30 в Днепре раздались два мощных взрыва.

Как сообщил министр МВД Игорь Клименко, российские террористы попали в многоэтажку.

По состоянию на 21:30 за медицинской помощью обратились три человека. На месте работают спасатели и полицейские. Проводится поквартирный обход. Людям оказывают необходимую помощь.

Больше официальных подробностей сейчас нет.

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