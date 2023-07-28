Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі ракетою поцілили в багатоповерхівку: відомо про трьох постраждалих

У Дніпрі ракетою поцілили в багатоповерхівку: відомо про трьох постраждалих

Сьогодні 21:36
просмотров

У Дніпрі поцілили ракетою у житловий квартал.
Новости Днепра про У Дніпрі ракетою поцілили в багатоповерхівку: відомо про трьох постраждалих

ФОТО УМОВНЕ

Близько 20:30 у Дніпрі пролунало два потужних вибухи. 

Як повідомив міністр МВС Ігор Клименко, російські терористи поцілили в багатоповерхівку.

Станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися троє осіб. На місці працюють рятувальники та поліцейські. Проводиться поквартирний обхід. Людям надають необхідну допомогу. 

Більше офіційних подробиць станом на зараз немає. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі ракетою поцілили в багатоповерхівку: відомо про трьох постраждалихУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі до тривоги пролунали потужні вибухи: що відомо
Новини Дніпра
Сьогодні 20:37
У Дніпрі до тривоги пролунали потужні вибухи: що відомо

У Дніпрі до оголошення тривоги пролунав вибух.

Заряджайте все, що є: у Дніпрі та області наступного тижня сотні квартир будуть без світла (АДРЕСИ)
Новини Дніпра
Сьогодні 20:35
Заряджайте все, що є: у Дніпрі та області наступного тижня сотні квартир будуть без світла (АДРЕСИ)

У Дніпрі та області наступного тижня вимикатимуть світло.

Яку допомогу жителі Дніпра можуть можуть отримати від держави на поховання родичів: куди звертатись
Новини Дніпра
Сьогодні 17:46
Яку допомогу жителі Дніпра можуть можуть отримати від держави на поховання родичів: куди звертатись

В Україні виплачується державна допомога на поховання людини. В залежності…

Скільки коштують квартири в старих будинках в центрі Дніпра: з меблями і в бабусиних килимах (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 15:40
Скільки коштують квартири в старих будинках в центрі Дніпра: з меблями і в бабусиних килимах (ФОТО)

Щоб жити в центрі Дніпра, зовсім не обов'язково витрачати шалені…

Наверх