У Дніпрі ракетою поцілили в багатоповерхівку: відомо про трьох постраждалих

У Дніпрі поцілили ракетою у житловий квартал.

Близько 20:30 у Дніпрі пролунало два потужних вибухи.

Як повідомив міністр МВС Ігор Клименко, російські терористи поцілили в багатоповерхівку.

Станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися троє осіб. На місці працюють рятувальники та поліцейські. Проводиться поквартирний обхід. Людям надають необхідну допомогу.

Більше офіційних подробиць станом на зараз немає.

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