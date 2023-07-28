У Дніпрі ракетою поцілили в багатоповерхівку: відомо про трьох постраждалих

Близько 20:30 у Дніпрі пролунало два потужних вибухи.
Як повідомив міністр МВС Ігор Клименко, російські терористи поцілили в багатоповерхівку.
Станом на 21:30 за медичною допомогою звернулися троє осіб. На місці працюють рятувальники та поліцейські. Проводиться поквартирний обхід. Людям надають необхідну допомогу.
Більше офіційних подробиць станом на зараз немає.
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