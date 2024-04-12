В Днепре проводят рейды: кого ищут

В Днепре инспекция по вопросам благоустройства городского совета с марта начала проверки по разведению костров, сжиганию горожанами сухостоя, ведь это запрещено как Кодексом Украины об административных правонарушениях (ст. 152), так и правилами благоустройства города.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Отмечается, что с начала года во время соответствующих рейдов инспекторы обнаружили более 120 нарушителей.
С ними провели разъяснительную работу. Сейчас же при выявлении нарушителей инспекторы сразу же будут выписывать протоколы об административном правонарушении, — отмечают в городском совете.
11 апреля инспекция провела очередной рейд — в частном секторе в Амур-Нижнеднепровском районе.
Нарушителей не обнаружили. Однако на поляне увидели место, где видно, что здесь недавно сжигали что-то. В очередной раз призываем горожан не пренебрегать запретом сжигания сухих листьев, веток, мусора в городе. Это запрещено и предусматривает административную ответственность. Размер штрафа для физических лиц составляет от 340 грн до 1 380 грн, для юридических лиц — от 740 грн до 1 780 грн. Сейчас если фиксируем нарушителей, то сразу составляем административный протокол. Размер штрафа определяет соответствующая комиссия городского совета, — рассказал главный специалист инспекции по вопросам благоустройства горсовета Роман Колев.
Жителей Днепра призывают сообщать о фактах запрещенного сжигания на единую горячую линию: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12 или в инспекцию: 756-98-86.
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