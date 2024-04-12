Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре проводят рейды: кого ищут

Сегодня 11:55
просмотров

Очередной рейд провели 11 апреля.

Новости Днепра про В Днепре проводят рейды: кого ищут

В Днепре инспекция по вопросам благоустройства городского совета с марта начала проверки по разведению костров, сжиганию горожанами сухостоя, ведь это запрещено как Кодексом Украины об административных правонарушениях (ст. 152), так и правилами благоустройства города.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что с начала года во время соответствующих рейдов инспекторы обнаружили более 120 нарушителей.

С ними провели разъяснительную работу. Сейчас же при выявлении нарушителей инспекторы сразу же будут выписывать протоколы об административном правонарушении, — отмечают в городском совете.

11 апреля инспекция провела очередной рейд — в частном секторе в Амур-Нижнеднепровском районе.

Нарушителей не обнаружили. Однако на поляне увидели место, где видно, что здесь недавно сжигали что-то. В очередной раз призываем горожан не пренебрегать запретом сжигания сухих листьев, веток, мусора в городе. Это запрещено и предусматривает административную ответственность. Размер штрафа для физических лиц составляет от 340 грн до 1 380 грн, для юридических лиц — от 740 грн до 1 780 грн. Сейчас если фиксируем нарушителей, то сразу составляем административный протокол. Размер штрафа определяет соответствующая комиссия городского совета, — рассказал главный специалист инспекции по вопросам благоустройства горсовета Роман Колев.

Новости Днепра про В Днепре проводят рейды: кого ищут

Новости Днепра про В Днепре проводят рейды: кого ищут

Новости Днепра про В Днепре проводят рейды: кого ищут

Жителей Днепра призывают сообщать о фактах запрещенного сжигания на единую горячую линию: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12 или в инспекцию: 756-98-86.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре проводят рейды: кого ищутУкраїнська Новости Днепра про В Днепре проводят рейды: кого ищутРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Криворожье обломки сбитой ракеты повредили 15 частных домов
    Новости Днепра
    Сегодня 18:43
    На Криворожье обломки сбитой ракеты повредили 15 частных домов

    Криворожский район атаковали ракетой.

    «Впиндюрили» свои микрофоны: работники департамента горсовета Днепра заявили об атаке ДРГ на свой офис
    Новости Днепра
    Сегодня 18:06
    «Впиндюрили» свои микрофоны: работники департамента горсовета Днепра заявили об атаке ДРГ на свой офис

    Кто-то пытался прослушивать офис одного из департаментов горсовета Днепра.

    Переводы с карту на карту в 2024 году: за что могут заблокировать счет
    Новости Днепра
    Сегодня 17:48
    Переводы с карту на карту в 2024 году: за что могут заблокировать счет

    В Украине действует закон о финансовом мониторинге. Это значит, что…

    Ушел из больницы и исчез: в Днепре ищут 30-летнего мужчину, который имеет психическое расстройство
    Новости Днепра
    Сегодня 17:16
    Ушел из больницы и исчез: в Днепре ищут 30-летнего мужчину, который имеет психическое расстройство

    Мужчина ушел из больницы и пропал.

    Последние новости

    На Криворожье обломки сбитой ракеты повредили 15 частных домов
    На Криворожье обломки сбитой ракеты повредили 15 частных домов

    Криворожский район атаковали ракетой.

    Сегодня 18:43
    2
    просмотров
    «Впиндюрили» свои микрофоны: работники департамента горсовета Днепра заявили об атаке ДРГ на свой офис
    «Впиндюрили» свои микрофоны: работники департамента горсовета Днепра заявили об атаке ДРГ на свой офис

    Кто-то пытался прослушивать офис одного из департаментов горсовета Днепра.

    Сегодня 18:06
    просмотров
    Переводы с карту на карту в 2024 году: за что могут заблокировать счет
    Переводы с карту на карту в 2024 году: за что могут заблокировать счет

    В Украине действует закон о финансовом мониторинге. Это значит, что банки в праве заблокировать карту клиента если совершенный им перевод или полученные средства вызывают у финансового учреждения подозрения. Чтобы снять блокировку клиенту понадобится время и ряд документов.

    Сегодня 17:48
    3
    просмотров
    Ушел из больницы и исчез: в Днепре ищут 30-летнего мужчину, который имеет психическое расстройство
    Ушел из больницы и исчез: в Днепре ищут 30-летнего мужчину, который имеет психическое расстройство

    Мужчина ушел из больницы и пропал.

    Сегодня 17:16
    2
    просмотров
    Нелегала из Великобритании с двумя гражданствами задержали в Кривом Роге
    Нелегала из Великобритании с двумя гражданствами задержали в Кривом Роге

    В Кривом Роге задержан иностранец, который нелегально жил на территории Украины.

    Сегодня 16:42
    1
    просмотров
    На дорогах Днепра снова появилось легендарное ретро-такси, которому 127 лет (ВИДЕО)
    На дорогах Днепра снова появилось легендарное ретро-такси, которому 127 лет (ВИДЕО)

    На дороги Днепра выехало ретро-такси.

    Сегодня 16:06
    3
    просмотров
    В Днепре с 16 апреля популярный троллейбус изменит путь следования: детали
    В Днепре с 16 апреля популярный троллейбус изменит путь следования: детали

    Изменения будут действовать с 16 по 23 апреля.

    Сегодня 15:33
    5
    просмотров
    В Днепропетровской области чиновника подозревают в присвоении 1 млн: на чем наживался
    В Днепропетровской области чиновника подозревают в присвоении 1 млн: на чем наживался

    В Днепропетровской области разоблачили чиновника, присвоившего 1 млн гривен бюджетных средств.

    Сегодня 15:19
    0
    просмотров
    В Днепре на свадьбе возле РАГСа слышали взрыв: что известно
    В Днепре на свадьбе возле РАГСа слышали взрыв: что известно

    Получилась "зажигательная" свадьба.

    Сегодня 14:26
    7
    просмотров
    В Каменском женщина собиралась перерегистрировать авто, а оказалось, что его ищет Интерпол
    В Каменском женщина собиралась перерегистрировать авто, а оказалось, что его ищет Интерпол

    Неприятный "сюрприз" ожидал женщину, которая пришла в Сервисный центр МВД, чтобы перерегистрировать авто

    Сегодня 14:20
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх