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В Днепре подросток упал с заброшенного здания: был пьян

Сегодня 11:30
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Парень получил травмы, его госпитализировали в больницу.
Новости Днепра про В Днепре подросток упал с заброшенного здания: был пьян

Фото условное.

2 октября в Днепре на улице Орловской 17-летний парень упал с заброшенного здания – предварительно, 2 или 3 этажа.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Несчастный случай произошел около девяти вечера. На место вызвали скорую. На момент приезда медиков пострадавший был в сознании. Его госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – закрытые переломы 7 и 9 ребер и бедренной кости.

Также есть информация, что подросток был пьян.

Об этом сообщили в правоохранительные органы – информация зарегистрирована в журнал единого учета отделения полиции №6. Указанный вопрос контролируют ювенальные полицейские.

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Новости Днепра про В Днепре подросток упал с заброшенного здания: был пьянУкраїнська Новости Днепра про В Днепре подросток упал с заброшенного здания: был пьянРусский

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