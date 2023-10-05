В Днепре подросток упал с заброшенного здания: был пьян

2 октября в Днепре на улице Орловской 17-летний парень упал с заброшенного здания – предварительно, 2 или 3 этажа.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Несчастный случай произошел около девяти вечера. На место вызвали скорую. На момент приезда медиков пострадавший был в сознании. Его госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – закрытые переломы 7 и 9 ребер и бедренной кости.
Также есть информация, что подросток был пьян.
Об этом сообщили в правоохранительные органы – информация зарегистрирована в журнал единого учета отделения полиции №6. Указанный вопрос контролируют ювенальные полицейские.
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