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У Дніпрі підліток впав з покинутої будівлі: був напідпитку

Сьогодні 11:30
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Хлопець отримав травми, його госпіталізували до лікарні.
Новости Днепра про У Дніпрі підліток впав з покинутої будівлі: був напідпитку

Фото умовне.

2 жовтня у Дніпрі на вулиці Орловській 17-річний хлопець впав з покинутої будівлі – попередньо, 2 чи 3 поверху.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Нещасний випадок стався близько дев’ятої вечора. На місце викликали швидку. На момент приїзду медиків постраждалий був у свідомості. Його госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – закриті переломи 7 та 9 ребер і стегнової кістки.

Також є інформація, що підліток був напідпитку.

Про цей випадок повідомили в правоохоронні органи – інформація зареєстрована до журналу єдиного обліку відділення поліції №6. Вказане питання контролюють ювенальні поліцейські.

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