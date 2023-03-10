В Днепре несколько домов остались без тепла: какая ситуация в городе

Сегодня, 10 марта, в Днепре из-за ремонтных работ несколько домов остались без тепла.

Из-за проведения работ подача тепла в дома по ул. Староказацкая, 38, 38б, 42, 44 и ул. Мечникова, 7 будет временно остановлена. Теплоснабжение возобновится сразу после завершения работ.

Коммунальщики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее решить эту проблему.

По заданию городского головы Бориса Филатова, все коммунальные службы Днепра имеют всю необходимую технику и материалы. Благодаря этому они могут быстро и качественно выполнять ремонт на коммунальных сетях.

По состоянию на 6:00 в Днепре в обычном режиме работают объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр». Теплом обеспечены все дома, обслуживающие котельные и теплораспределительные пункты этих КП.

Также в работе все районные, квартальные и домовые котельные, а также теплораспределительные пункты КП «Теплоэнерго». Теплоснабжение днепрянам обеспечено в полном объеме.

Отключений электроэнергии на объектах теплоснабжения в Днепре не зафиксировано.

За прошедшие сутки, 9 марта, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 23 засора на канализационных сетях водоотвода, а также ликвидировано 13 повреждений на сетях водоснабжения.

Проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют. Все насосные станции работают и полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян. Аварийные ситуации в сетях водоснабжения отсутствуют.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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