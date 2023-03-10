У Дніпрі декілька будинків залишилися без тепла: яка ситуація в місті

Сьогодні, 10 березня, у Дніпрі через ремонтні роботи декілька будинків залишилися без тепла.

Через проведення робіт подачу тепла до будинків по вул. Старокозацька, 38, 38б, 42, 44 та вул. Мечникова, 7 буде тимчасово зупинено. Теплопостачання відновлять одразу після завершення робіт.

Комунальники докладають максимум зусиль, аби якнайшвидше вирішити цю проблему.

Станом на 6:00 у Дніпрі у звичному режимі працюють об’єкти теплопостачання КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс-Дніпро». Теплом забезпечені всі будинки, які обслуговують котельні та тепло-розподільчі пункти цих КП.

Також у роботі всі районні, квартальні та будинкові котельні, а також тепло-розподільчі пункти КП «Теплоенерго». Теплопостачання дніпрянам забезпечено в повному обсязі.

Знеструмлень об’єктів теплопостачання у Дніпрі не зафіксовано.

За минулу добу, 9 березня, завдяки напруженій роботі комунальних служб було усунуто 23 засмічення на каналізаційних мережах водовідведення, а також ліквідовано 13 пошкоджень на мережах водопостачання.

Проблеми з водопостачанням у Дніпрі відсутні. Всі підвищувальні насосні станції працюють та повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян. Аварійні ситуації на мережах водопостачання відсутні.

Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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