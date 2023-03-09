На Дніпропетровщині авто збило жінку та поїхало з місця ДТП

У Павлограді на вулиці Дніпровській автомобіль збив жінку та поїхав з місця ДТП.

На вулиці Дніпровській автомобіль на пішохідному переході збив 37-річну жінку. Внаслідок ДТП вона отримала травми та була госпіталізована. Водій втік з місця аварії.

Наразі поліцейські встановлюють його особу, марку авто та просять очевидців ДТП зв’язатися з поліцією у разі наявності інформації:

слідчий (050) 66 85 449;

чергова частина 066-520-09-70;

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