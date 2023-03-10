Тхеквондіст Назар Брильов з Дніпропетровщини виграв турнір в Болгарії

Вітаємо з цією важливою та феєричною перемогою!

В Софії (Болгарія) 3-5 березня проходив міжнародний турнір з тхеквондо ВТФ G-2 «Bulgaria Open 2023». Чемпіоном в ваговій категорії +65 кг серед кадетів став вихованець ДЮСШ №4 з Кам’янського (Дніпропетровська обл.) Назар Брильов.

Про це повідомляє директор ДЮСШ №4 Олександр Кірпа.

Назар переміг спортсменів з Греції та з Боснії та Герцеговіни.

В змаганнях брали участь понад 1500 дорослих бійців, юніорів і кадетів з різних країн світу.

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