В Днепре на Запорожском шоссе столкнулись Ford и Volkswagen: один из автомобилей «отлетел» в забор

Сегодня, 30 ноября, в Днепре на Запорожском шоссе, в районе перекрестка с улицей Генерала Пушкина, произошла ужасная авария – там столкнулись Ford Focus и Volkswagen Passat.
Об этом сообщает «Информатор».
Предварительно известно, что Ford двигался по Запорожскому шоссе в сторону ТРЦ «Дафи». Когда он поворачивал на Генерала Пушкина, в него врезался Volkswagen, ехавший по Запорожскому шоссе в направлении проспекта Богдана Хмельницкого.
В результате аварии один из автомобилей «отлетел» в забор.
Травмировался водитель Ford – он ударился головой. Мужчину госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.
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