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  • В Днепре на Запорожском шоссе столкнулись Ford и Volkswagen: один из автомобилей «отлетел» в забор

В Днепре на Запорожском шоссе столкнулись Ford и Volkswagen: один из автомобилей «отлетел» в забор

Сегодня 18:04
просмотров

Пожалуйста, будьте осторожны на дорогах!

Новости Днепра про В Днепре на Запорожском шоссе столкнулись Ford и Volkswagen: один из автомобилей

Сегодня, 30 ноября, в Днепре на Запорожском шоссе, в районе перекрестка с улицей Генерала Пушкина, произошла ужасная авария – там столкнулись Ford Focus и Volkswagen Passat.

Об этом сообщает «Информатор».

Предварительно известно, что Ford двигался по Запорожскому шоссе в сторону ТРЦ «Дафи». Когда он поворачивал на Генерала Пушкина, в него врезался Volkswagen, ехавший по Запорожскому шоссе в направлении проспекта Богдана Хмельницкого.

Новости Днепра про В Днепре на Запорожском шоссе столкнулись Ford и Volkswagen: один из автомобилей

Новости Днепра про В Днепре на Запорожском шоссе столкнулись Ford и Volkswagen: один из автомобилей

В результате аварии один из автомобилей «отлетел» в забор.

Травмировался водитель Ford – он ударился головой. Мужчину госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи.

Новости Днепра про В Днепре на Запорожском шоссе столкнулись Ford и Volkswagen: один из автомобилей

Новости Днепра про В Днепре на Запорожском шоссе столкнулись Ford и Volkswagen: один из автомобилей

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