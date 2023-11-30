В Днепре в начале декабря «закроют» движение трамваев и троллейбусов: каких именно

Об этом сообщили в департаменте транспорта ДМР.
1 декабря закроют движение трамваев на углу улицы Степана Бандеры – проспекта Леси Украинки со стороны центрального рынка. Поэтому трамваи №7, №12, №17 будут следовать через улицу 128-й Бригады Теробороны – улицу Львовскую – улицу Владимира Антоновича – проспект Леси Украинки.
Причины – ремонт трамвайного пути на перекрестке ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки.
2 декабря с 11:00 до 15:00 приостанавливается движение троллейбусов №3, №7, №17, №20. Причина – удаление аварийных деревьев по проспекту Слобожанскому на участке от улицы Столетова до улицы Богдана Хмельницкого.
Учитывайте информацию при планировании поездок по городу.
Заметим, что также до сих пор не курсирует трамвай №1-К Железнодорожный вокзал – ул. Центральная”, вместо которого ввели временный троллейбусный маршрут №1-к “Железнодорожный вокзал – Центр”. Ежедневно на линии курсируют 6 единиц троллейбусов с интервалом движения 6 минут и останавливаются на остановках маршрутов — №1, 5, Б.
Читайте также:
Автор:
Пока в Украине действует военное положение, то бытовых потребителей за…
Спасатели уже на месте!
В Днепре будут избавляться от бордюров на тротуарах.
В Государственной миграционной службе сообщили о закрытии ряда районных подразделений…
Пока в Украине действует военное положение, то бытовых потребителей за долги не будут отключать от электроэнергии. Но «отрезать» свет могут по другим причинам.
Спасатели уже на месте!
В Днепре будут избавляться от бордюров на тротуарах.
Нужна ваша помощь!
На войне погиб игрок ФК Кривбасс Иван Соя.
С каждым месяцем сумма долга растет.
В Государственной миграционной службе сообщили о закрытии ряда районных подразделений в Днепропетровской области.
Коронавирус возвращается!
На трудовом рынке Днепра постоянно срочно требуются сотрудники в различные фирмы. В основном на рабочие специальности. Ощущается дефицит сотрудников и за качественную работу предлагают зарплату до 30 тыс грн в месяц. От соискателей требуют в основном порядочность, отсутствие вредных привычек…
В Украину движется новый циклон.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!