В Днепре в начале декабря «закроют» движение трамваев и троллейбусов: каких именно

В начале декабря в Днепре были масштабные изменения в работе транспорта.

Об этом сообщили в департаменте транспорта ДМР.

1 декабря закроют движение трамваев на углу улицы Степана Бандеры – проспекта Леси Украинки со стороны центрального рынка. Поэтому трамваи №7, №12, №17 будут следовать через улицу 128-й Бригады Теробороны – улицу Львовскую – улицу Владимира Антоновича – проспект Леси Украинки.

Причины – ремонт трамвайного пути на перекрестке ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки.

2 декабря с 11:00 до 15:00 приостанавливается движение троллейбусов №3, №7, №17, №20. Причина – удаление аварийных деревьев по проспекту Слобожанскому на участке от улицы Столетова до улицы Богдана Хмельницкого.

Учитывайте информацию при планировании поездок по городу.

Заметим, что также до сих пор не курсирует трамвай №1-К Железнодорожный вокзал – ул. Центральная”, вместо которого ввели временный троллейбусный маршрут №1-к “Железнодорожный вокзал – Центр”. Ежедневно на линии курсируют 6 единиц троллейбусов с интервалом движения 6 минут и останавливаются на остановках маршрутов — №1, 5, Б.

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