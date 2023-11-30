В Днепре на правом берегу вспыхнул масштабный пожар: что известно (ВИДЕО)

Сегодня, 30 ноября, в Днепре на правом берегу вспыхнул масштабный пожар.
По предварительной информации, в районе улиц Рабочая\Криворожская горит дом.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
На место уже прибыли спасатели.
Мы обратились за комментарием по поводу этого происшествия в пресс-службу ГСЧС. Как только мы получим ответ – обязательно сообщим!
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