У Дніпрі на Запорізькому шосе зіткнулися Ford та Volkswagen: одна із автівок “відлетіла” в паркан

Будь ласка, будьте обережні на дорогах!

Сьогодні, 30 листопада, у Дніпрі на Запорізькому шосе, в районі перехрестя з вулицею Генерала Пушкіна, сталася жахлива аварія – там зіткнулися Ford Focus та Volkswagen Passat.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що Ford рухався по Запорізькому шосе у бік ТРЦ “Дафі”. Коли він повертав на Генерала Пушкіна, в нього врізався Volkswagen, який їхав по Запорізькому шосе у напрямку проспекту Богдана Хмельницького.

У результаті аварії одна із автівок “відлетіла” в паркан.

Травмувався водій Ford – він вдарився головою. Чоловіка госпіталізували до лікарні.

Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.

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