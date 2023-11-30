У Дніпрі на Запорізькому шосе зіткнулися Ford та Volkswagen: одна із автівок “відлетіла” в паркан

Сьогодні, 30 листопада, у Дніпрі на Запорізькому шосе, в районі перехрестя з вулицею Генерала Пушкіна, сталася жахлива аварія – там зіткнулися Ford Focus та Volkswagen Passat.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Попередньо відомо, що Ford рухався по Запорізькому шосе у бік ТРЦ “Дафі”. Коли він повертав на Генерала Пушкіна, в нього врізався Volkswagen, який їхав по Запорізькому шосе у напрямку проспекту Богдана Хмельницького.
У результаті аварії одна із автівок “відлетіла” в паркан.
Травмувався водій Ford – він вдарився головою. Чоловіка госпіталізували до лікарні.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати слідчі.
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