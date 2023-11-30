У Дніпрі на правому березі спалахнула масштабна пожежа: що відомо (ВІДЕО)

Рятувальники вже на місці!

Сьогодні, 30 листопада, у Дніпрі на правому березі спалахнула масштабна пожежа.

За попередньою інформацією, у районі вулиць Робоча\Криворізька горить будинок.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що на місце вже прибули рятувальники.

Ми звернулися за коментарем щодо цієї події до пресслужби ДСНС. Як тільки ми отримаємо відповідь – обов’язково повідомимо!

Читайте також:

Українська Русский

Автор: