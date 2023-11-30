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У Дніпрі на правому березі спалахнула масштабна пожежа: що відомо (ВІДЕО)

Сьогодні 17:04
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Рятувальники вже на місці!

Новости Днепра про У Дніпрі на правому березі спалахнула масштабна пожежа: що відомо (ВІДЕО)

Сьогодні, 30 листопада, у Дніпрі на правому березі спалахнула масштабна пожежа.

За попередньою інформацією, у районі вулиць Робоча\Криворізька горить будинок.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Новости Днепра про У Дніпрі на правому березі спалахнула масштабна пожежа: що відомо (ВІДЕО)

Зазначається, що на місце вже прибули рятувальники.

Ми звернулися за коментарем щодо цієї події до пресслужби ДСНС. Як тільки ми отримаємо відповідь – обов’язково повідомимо!

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Новости Днепра про У Дніпрі на правому березі спалахнула масштабна пожежа: що відомо (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на правому березі спалахнула масштабна пожежа: що відомо (ВІДЕО)Русский

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