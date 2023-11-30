У Дніпрі на правому березі спалахнула масштабна пожежа: що відомо (ВІДЕО)

Сьогодні, 30 листопада, у Дніпрі на правому березі спалахнула масштабна пожежа.
За попередньою інформацією, у районі вулиць Робоча\Криворізька горить будинок.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що на місце вже прибули рятувальники.
Ми звернулися за коментарем щодо цієї події до пресслужби ДСНС. Як тільки ми отримаємо відповідь – обов’язково повідомимо!
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