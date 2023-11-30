У трьох областях можуть запровадити карантин через поширення ковіду: чи є серед них Дніпропетровщина

Коронавірус повертається!

З початком холодів все більше людей хворіють, зокрема на ковід. Сьогодні Україною циркулюють 13 штамів цього вірусу.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

13 штамів COVID у нас зараз циркулюють територією України. Дійсно, вакцинуватися потрібно, враховуючи те, що зараз суттєве погіршення ситуації з захворюваністю, враховуючи зимовий період, – сказав Кузін.

За його словами, в трьох областях України перевищено епідемічний поріг – це Тернопільська, Житомирська і Чернівецька області. У цих регіонах навіть можуть запровадити карантин.

Там вже показники вищі, аніж стандартні для цього періоду. Тобто ці регіони вже можуть вводити певні обмежувальні протиепідемічні заходи, – наголосив Кузін.

Він додав, що кількість хворих зростає щотижня, на жаль, серед них багато дітей. За минулий тиждень в Україні від коронавірусної інфекції померли 56 осіб, зокрема одна дитина.

Коронавірус на Дніпропетровщині

З 20 до 26 листопада 2023 року у Дніпропетровській області на COVID-19 захворіли 1346 осіб, з них діти до 17 років – 242 особи. Через ускладнення хвороби 203 людини довелося госпіталізувати до лікарень, зокрема 7 пацієнтів доправили до відділень реанімації та інтенсивної терапії.

Будь ласка, бережіть себе, вакцинуйтеся!

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