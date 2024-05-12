На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Ярослав Сиваченко - Днепр Инфо
На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Ярослав Сиваченко
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Сегодня 13:55

На Луганщині поблизу населеного пункту Стельмахівка загинув солдат Сиваченко Ярослав Едуардович.

Новости Днепра про На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Ярослав Сиваченко

Про це повідомив міський голова м. Кам’янське Андрій Білоусов.

Четвертого травня поблизу населеного пункту Стельмахівка на Луганщині, внаслідок ураження позицій з ворожого БПЛА, загинув солдат Сиваченко Ярослав Едуардович. Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника, — йдеться у дописі міського очільника.
 
Чоловік народився 13 лютого 1996 року в Дніпродзержинську. 
 
Був учасником АТО, працював на виробничому підприємстві “ТРІТОН”. У березні 22-го року став до лав Нацгвардії України та боронив Батьківщину від загарбників. 
 
У Героя залишилися батьки та брат.
 
Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким та побратимам полеглого Захисника.
 
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