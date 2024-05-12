Четвертого травня поблизу населеного пункту Стельмахівка на Луганщині, внаслідок ураження позицій з ворожого БПЛА, загинув солдат Сиваченко Ярослав Едуардович. Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника, — йдеться у дописі міського очільника.