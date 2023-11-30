На Україну втретє за тиждень суне новий циклон: яку погоду Дніпру принесе Robin Ⅱ

На Україну суне новий циклон.

Цього тижня погода побила всі рекорди по мінливості. У понеділок ми розбиралися з наслідками снігопаду, у вівторок – вийшло сонце, у середу був вітрюган, який зносив усе на своєму шляху, але це ще не все. Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці, на Україну суне новий циклон.

Нові атмосферні маси принесуть хмарність, сніг – на півночі та заході; на сході та півдні України – мокрий сніг та дощ, а також сильний вітер. До кінця 1-го грудня опади потроху відступатимуть, тож вже на вихідних, майже у всіх регіонах буде сухо.

Судячи з синоптичної карти, над територією Дніпра та області нависне циклон з благородною назвою Robin Ⅱ, який найближчими днями пануватиме над регіоном і принесе нам дощі та значне потепління.

За даними синоптичних сайтів, уже в п’ятницю буде до +7 вдень, а в неділю – +14 вдень та +6 вночі. Тож початок зими для Дніпра не буде таким казковим, як кінець листопада, але може це на краще, бо не доведеться ходити по снігових заметах.

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