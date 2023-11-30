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На Україну втретє за тиждень суне новий циклон: яку погоду Дніпру принесе Robin Ⅱ

Сьогодні 14:29
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На Україну суне новий циклон.

Новости Днепра про На Україну втретє за тиждень суне новий циклон: яку погоду Дніпру принесе Robin Ⅱ

Цього тижня погода побила всі рекорди по мінливості. У понеділок ми розбиралися з наслідками снігопаду, у вівторок – вийшло сонце, у середу був вітрюган, який зносив усе на своєму шляху, але це ще не все. Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці, на Україну суне новий циклон. 

Нові атмосферні маси принесуть хмарність, сніг – на півночі та заході; на сході та півдні України – мокрий сніг та дощ, а також сильний вітер. До кінця 1-го грудня опади потроху відступатимуть, тож вже на вихідних, майже у всіх регіонах буде сухо. 

Судячи з синоптичної карти, над територією Дніпра та області нависне циклон з благородною назвою Robin Ⅱ, який найближчими днями пануватиме над регіоном і принесе нам дощі та значне потепління. 

За даними синоптичних сайтів, уже в п’ятницю буде до +7 вдень, а в неділю – +14 вдень та +6 вночі. Тож початок зими для Дніпра не буде таким казковим, як кінець листопада, але може це на краще, бо не доведеться ходити по снігових заметах. 

Новости Днепра про На Україну втретє за тиждень суне новий циклон: яку погоду Дніпру принесе Robin Ⅱ

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Новости Днепра про На Україну втретє за тиждень суне новий циклон: яку погоду Дніпру принесе Robin ⅡУкраїнська Новости Днепра про На Україну втретє за тиждень суне новий циклон: яку погоду Дніпру принесе Robin ⅡРусский

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