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В Днепре на Сурской горел частный дом

Сегодня 09:30
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В Днепре на улице Сурская загорелся частный дом.

Новости Днепра про В Днепре на Сурской горел частный дом

Пожар произошел в Шевченковском районе города. Возгорание возникло в одноэтажном частном доме и охватило две комнаты. Огонь повредил домашние вещи, мебель и стены на общей площади 43 кв.

Пострадавших нет. Спасатели погасили пламя менее чем за полчаса.

Новости Днепра про В Днепре на Сурской горел частный дом

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