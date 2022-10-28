В Днепре на Сурской горел частный дом

В Днепре на улице Сурская загорелся частный дом.

Пожар произошел в Шевченковском районе города. Возгорание возникло в одноэтажном частном доме и охватило две комнаты. Огонь повредил домашние вещи, мебель и стены на общей площади 43 кв.

Пострадавших нет. Спасатели погасили пламя менее чем за полчаса.

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